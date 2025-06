RS21 CUP YAMAMAY: WEEKEND DA FAVOLA IN ADRIATICO PER EDOARDO LUPI E “TORPYONE”

SUA A RIMINI LA VITTORIA NELL’ACT 3 DELLA RS21 CUP YAMAMAY NEI CORINTHIAN “T-REX” DI MARCO GIANNINI GRANDE PROTAGONISTA

Porta la firma di Edoardo Lupi e del suo “Torpyone” l’Act 3 della RS21 Cup Yamamay di vela disputata in Adriatico, a Rimini, con in lizza ben trentatré armatori di dieci nazioni agguerriti sin dalla prima delle otto prove disputate con vento leggero.

Lupi, ligure portacolori del Club Nautico Varazze, si è avvalso di un team affiatato e competitivo composto da Manuel Weiller Vidal, e dalle new entry di inizio stagione Jas Farneti e Davide Vignone, legittimando il ruolo di defender della RS21 Cup Yamamay conquistata nel 2024. Un successo arrivato addirittura con una prova d’anticipo sul programma. Due successi parziali, tre secondi posti e ottimi piazzamenti sono bastati per centrare un primato importante che porta così “Torpyone” al comando momentaneo della RS21 Cup Yamamay.

«Sono state tre giornate bellissime – ha detto un radioso Edoardo Lupi -. Nella splendida cornice di Rimini, location che ha tenuto a battesimo la classe RS21 nel 2021. Che dire, sono felice perché questa vittoria ci rilancia nella lotta per la difesa della RS21 Cup Yamamay conquistata la scorsa stagione. E la sfida si fa ogni anno sempre più dura. Vorrei ringraziare il mio equipaggio, la classe, l’organizzazione dell’evento per la bella pagina di sport scritta qui a Rimini. E poi naturalmente i nostri sponsor che ci consentono di regatare in questo fantastico circuito».

Se le regate in Adriatico nel calendario Fiv – grazie alla perfetta regia dello Yacht Club Rimini del neopresidente Luigi Lazzari Agli e al supporto logistico di Marina di Rimini – hanno sorriso a Edoardo Lupi, la vera sorpresa arriva dal secondo classificato ovvero il “T-Rex” di Marco Giannini, bergamasco dell’Avas Lovere con Alfredo Capodanno, Emanuele e Marco Savoini. Sorpresa perché “T-Rex” appartiene alla categoria “Corinthian” (non professionisti) e potendo mettere sul piatto ben due successi parziali.

Sorride anche il veneto Stefano Visintin (con Enrico Turrini, Gonzalo Araujo e Pietro Salvadego) dello Yacht Club Torri del Benaco che con il terzo posto ha colto il primo meritatissimo podio nella classe RS21.

Quelle di Rimini sono state comunque prove tiratissimi, con vento leggero, e quindi tecnicamente molto impegnative con i tattici che hanno avuto un ruolo decisivo. Non è mancato quindi il divertimento, le ormai abituali partenze mozzafiato e le “ammucchiate” in virata a rendere spettacolare l’Act 3 della RS21 Cup Yamamay giunta al giro di boa.

Ma ecco la top ten dell’Act 3 Open dopo 8 prove con scarto tra parentesi: 1. “Torpyone” (Edoardo Lupi – Cn Varazze – 2/4/2/2/5/1/1/(8)); 2. “T-Rex” (Marco Giannini – Avas Lovere Bg – 4/5/(13)/1/1/9/9/10 – 1° Corinthian); 3.“Kindako” (Stefano Visintin – Yc Torri del Benaco Vr – (29)/8/7/10/3/3/2/11); 4. “Boat 1” (Aleksander Ezhkov – Mne – 1/3/1/(20)/9/17/17/7); 5. “Arvenis” (Davide Albertini Petroni – Cn Loano – 12/1/20/3/12/(24)/10/2); 6. “Diva” (Ferdinando Battistella – Uv Maccagno Va – 8/12/5/6/7/15/7/(22)); 7. “Rosa” (Luca Antoniazzi – Cv Conegliano – 19/17/(24)/13/4/2/8/1); 8.”Rs Enterprise” (Melanie Höveler – Ger – 17/15/6/(21)/2/4/5/17); 9. “Viva” (Alessandro Molla – 11/9/(18)/7/16/13/6/9); 10. “Les Freaks” (Marco Pocci – Royal Hong Kong Yacht Club – 9/11/15/24/8/6/3/(34 Dsq)).

Il podio Corinthian: 1. “T-Rex” (Marco Giannini – Avas Lovere Bg); 2. “Rosa” (Luca Antoniazzi – Cv Conegliano); 3. “Ultrastar” (Marta Gwiazda – Pol. – 14/2/25/14/10/5/(29)/15).

Vincitore Under 23: 1. “Nordes” (Alessandro Bossi – Lni Mandello del Lario – 5/7/22/(32)/14/32/18/29).

Le classifiche complete su: https://www.hubsail.it/classifica/26023

Da sottolineare come la stagione 2025 della RS21 Cup Yamamay si avvale di partners di prestigio, in modo particolare Carpisa e Tnb Project di Azimut Group che affiancano Yamamay, Guglielmi, Slam e Gottifredi Maffioli. Partners tecnici Negrinautica, CodeZero Digital Communication, Biova Project e Natural Boom the Mental Drink. Partners for sustainability: Right Hub, Up2you e Nox Oceani. La classe RS21 sostiene inoltre le iniziative di Projeto Grael e Pesopositivo.

Dopo l’Act 3 di Rimini queste le prossime tappe della RS21 Yamamay Cup in calendario Fiv: Act 4 – 11/13 luglio Riva del Garda; Act 5 – 16/19 ottobre San Remo (Italian Championship).

Foto 1: “Torpyone” di Edoardo Lupi

Foto 2: “T-Rex” di Marco Giannini

Foto 3: “Kindako” di Stefano Visentin

Foto 4: Il team di “Torpyone” primo Open

Foto 5: La flotta Rs21 in regata