I vincitori del 5° “Capraia Sail Rally” e 1° “Vele Storiche a Punta Ala”

Si è concluso lunedì 16 giugno 2025 in Toscana il doppio appuntamento costituito dal 5° “Capraia Sail Rally” e dalla prima edizione delle “Vele Storiche a Punta Ala”. In Capraia l’esordiente Montombi del 1968 si è aggiudicata il Trofeo Challenge Isola di Capraia Classic, mentre Mariella del 1938 e Penelope della Marina Militare hanno vinto sia nei raggruppamenti VSV che nelle categorie ‘Epoca’ e ‘Classiche’.

L’Arpège Daphne del 1974 ha vinto il Challenge Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia. Sbarcate sull’isola anche le auto storiche della Scuderia Biondetti di Firenze, che hanno assegnato il Best in Show all’accoppiata tra una Jaguar del 1960 e il Sangermani Ella, varato nello stesso anno. Dopo avere lasciato Capraia una parte della flotta è ripartita facendo rotta per Punta Ala per disputare la prima edizione delle “Vele Storiche a Punta Ala”.

IL 5° “CAPRAIA SAIL RALLY” E 1° “VELE STORICHE A PUNTA ALA”

Lunedì 16 giugno 2025, dopo cinque giornate di rally e regate, si è conclusa la quinta edizione del Capraia Sail Rally e la prima edizione delle Vele Storiche a Punta Ala. L’evento, organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio (www.velestoricheviareggio.org) nel ventennale dalla sua fondazione, ha visto la partecipazione di 20 imbarcazioni.

“Anche quest’anno”, ha dichiarato il presidente VSV Gianni Fernandes, “ringraziamo i tanti equipaggi e i nuovi scafi intervenuti, come Montombi del 1968 e il Sangermani Windrift del 1971, che oltre a riproporre in banchina il Museo Galleggiante hanno potuto disputare due magnifiche regate costiere davanti a Capraia con venti intorno ai 10 nodi di intensità”. Giovedì 12 giugno è avvenuto il rally di avvicinamento all’isola con la formula della “multipartenza” e tracking registrato sull’App Navionics Boating di Garmin, valido per l’assegnazione del Challenge Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia.

La vittoria è andata a Daphne del 1974 dell’elbano Enrico Rosati, 1029esimo modello di Arpège sugli oltre 1500 esemplari realizzati tra il 1967 e il 1975. Due le barche plurivittoriose nelle classifiche della prima giornata, sia nei raggruppamenti VSV che nella classifica con Certificato CIM. Si tratta di Mariella, un Fife del 1938 lungo 24 metri, e Penelope, sloop bermudiano del 1965 della Marina Militare. Il raduno è stata occasione per rivedere in banchina scafi che compivano importanti anniversari come Gazell di Andrea Corvi e Oenone del Commodoro VSV Enrico Zaccagni, entrambe splendide novantenni. Penelope, nell’anno in cui lo Sport Velico della Marina Militare compie 90 anni, festeggiava 60 anni dal varo.

LA REGATA “INVERSA”, VINCE MONTOMBI

Nella giornata di sabato 14 giugno, in occasione della seconda e ultima prova in Capraia, si è svolta la cosiddetta “regata inversa”. Ogni barca è partita ad un tempo stabilito in base all’handicap attribuito dall’organizzazione, con lo scopo di consentire a più scafi di tagliare la linea di arrivo quasi simultaneamente. In palio il Trofeo Challenge Isola di Capraia Classic, istituito nel 2024. Prima sulla linea di arrivo è stata Crivizza, ma non potendo per regolamento detenere nuovamente il titolo vinto lo scorso anno ha dovuto cedere lo scettro a Montombi, la seconda arrivata.

Questa, barca lunga 12,10 metri, è stata varata nel 1968 dal cantiere americano Morgan Yachts su progetto di Dick Carter ed è arrivata via mare in Europa nel 2015 dopo una traversata atlantica in solitario. È il settimo One Design ‘North American 40′ sui 45 costruiti e il suo quarto proprietario, l’inglese Ollie Graffy, nel 2024 l’ha trasferita dalla Cornovaglia in Mediterraneo per partecipare ai raduni. A seguire il 23 metri Windrift (varata come Masa Yumè, ha già attraversato l’Oceano Atlantico una ventina di volte e vinto sia la Giraglia che l’Antigua Classic Week), Penelope, l’Arpège Sula e Ilda del presidente VSV.

LA JAGUAR E IL SANGERMANI “ELLA” VINCONO IL BEST IN SHOW

Jaguar, Alfa Romeo, Austin, BMW, Porsche e Fiat Questi i marchi delle sette auto storiche della Scuderia A. C. Biondetti Asd di Firenze sbarcate sull’isola per contendersi il Best in Show in abbinamento tra le auto e le barche. “Pur nella loro diversità”, ha dichiarato il Consigliere Vele Storiche Viareggio e coordinatore per la Scuderia Biondetti Roberto Giacinti, “sono stati ricercati elementi armonici che potessero esprimere valori comuni”. Il premio finale è stato assegnato all’accoppiata tra il Sangermani Ella, yawl bermudiano lungo 15 metri varato nel 1960 su progetto di Sparkman & Stephens, e la Jaguar XK150 costruita nello stesso anno. Ella appartiene da tre generazioni alla famiglia Pierini di Milano e così la Jaguar, da sempre di proprietà della famiglia Lunetti di Prato.

LE CLASSIFICHE E I PIAZZAMENTI DEL 5° CAPRAIA SAIL RALLY

Trofeo Challenge Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia (Rally con multipartenza): Daphne (1974 – Arpège)

Raggruppamento VSV 0: 1. Mariella – 2. Windrift

Raggruppamento VSV 1: 1. Gazell – 2. Ella

Raggruppamento VSV 2: 1. Penelope – 2. Crivizza

Raggruppamento VSV 3: 1. Sula – 2. Daphne

Classifica CIM YACHT EPOCA di venerdì 13 giugno 2025: 1. Mariella – 2. Gazell

Classifica CIM YACHT CLASSICI di venerdì 13 giugno 2025: 1. Penelope – 2. Crivizza

Trofeo Challenge Isola di Capraia Classic (vincitore “regata inversa” di sabato 14 giugno 2025): Montombi

Click Day iscrizione edizione 2025: 1. Montombi 2. Tamoan 3. Daphne 4. Half Moon 5. Pilgrim

Ringraziamenti alle imbarcazioni Till, Magim, Tamoan e Lilla per essersi messe a disposizione del Comitato Organizzatore o come supporto per il Comitato di Regata, presieduto in Capraia dai Giudici FIV livornesi Ubaldo Sgherri (Presidente) e Alessandro Beppi (1° Membro). Alla cerimonia di premiazione di sabato sera, nel decennale della loro costituzione, ha suonato il gruppo musicale elbano Scapigliati a Tutto Swing.

LE VELE STORICHE SBARCANO A PUNTA ALA

Domenica 15 giugno una parte della flotta è ripartita con destinazione il Marina di Punta Ala per riproporre il Museo Galleggiante Vele Storiche Viareggio e dare vita al 1° “Vele Storiche a Punta Ala”, realizzato in collaborazione con lo Yacht Club Punta Ala. Grande l’interesse suscitato nei confronti delle barche in banchina, che ha spinto molti visitatori a scoprirne storia e caratteristiche. Sostenitori dell’evento sono stati il Marina di Punta Ala, Cantiere di Punta Ala, Spiaggia Hidalgo e Spiaggia Sparviero, Cantine Marchesi Antinori. Qui si sono unite le imbarcazioni Tulli, un ketch Sangermani del 1960, e LuluNikka, il 13 metri di Roberto Lacorte costruito in legno nel 2024 dal Cantiere Checchi di Massarosa.

L’aperitivo allo YCPA è stato preceduto da un ‘welcome on board’, con i soci YCPA che hanno potuto visitare gli yacht. Le barche sono state suddivise in 4 raggruppamenti: VSV 0 (I Visionari: dove convivono l’eleganza intramontabile di Mariella e la freschezza futurista di Lulunikka), VSV 1 (I Maestri: barche con pedigree da manuale di storia navale.

Leggende come Barbara e Vistona, che navigano con Airone V, uno stupendo Sciarrelli), VSV 2 (Gli Spiriti Liberi: yacht degli anni ’60-’70, un mix perfetto di grinta e grazia) e infine VSV 3 (I Viaggiatori del Tempo: ketch e cutter che portano con sé un’anima d’altri tempi e una voglia di mare moderna). Lunedì 16 giugno è stata disputata una regata costiera su un percorso di 5 miglia, con sei nodi di vento da sud. Il Comitato di Regata era composto da Giovanni Capitani (Presidente), Sergio Agresti, Emanuele Sacripanti e Maurizio Cerretani.

Di seguito le classifiche:

Rally multipartenza Capraia – Punta Ala: 1. LuluNikka 2. Vistona 3. Barbara

Raggruppamento VSV 0: 1. Mariella – 2. LuluNikka

Raggruppamento VSV 1: 1. Airone V – 2. Barbara 3. Vistona

Raggruppamento VSV 2: 1. Penelope – 2. Crivizza 3. Montombi

Raggruppamento VSV 3: 1. Pilgrim – 2. Tulli 3. Half Moon

ORGANIZZATORI, PATROCINATORI E SPONSOR

Il Capraia Sail Rally, organizzato dall’Associazione Vele Storiche Viareggio, è stato patrocinato dalla Regione Toscana, Provincia di Livorno, Comune di Capraia Isola, Nobile Ordine Marittimo Cavalieri di Capraia, FIV Federazione Italiana Vela, AIVE Associazione Italiana Vele d’Epoca, CIM Comitato Internazionale del Mediterraneo, Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti e in collaborazione con la Guardia Costiera. Sponsor e partner della manifestazione sono stati Navionics Boatings di Garmin, Frisbi energia naturale, 4F Group, Cordificio Ferretti, Navigo, Cantiere Navale Francesco Del Carlo, Scuderia A. C. Biondetti Asd, U-Safe, Versilia Marine Services, Consorzio LaMMA, Porto di Pisa, Veleria Millenium, AS Yacht Engineering Service, Marina di Capraia Isola e i produttori locali La Piana, Arura Azienda Agricola, Il Saracello, Birrificio Ortigrandi, Azienda Agricola San Rocco. Il 1° Vele Storiche a Punta Ala è stato realizzato grazie al sostegno del Marina di Punta Ala, Cantiere di Punta Ala, Spiaggia Hidalgo e Spiaggia Sparviero, Marchesi Antinori.

Foto: Paolo Maccione