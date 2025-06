J/70 Mixed Plus World Championship 2025: In cinquanta a Torbole per una prima assoluta

Torbole – Che si sarebbe trasformato in un evento di tale portata se lo aspettavano in pochi, ma ora che i numeri sono sul tavolo, il J/70 Mixed Plus World si annuncia come un successo ancor prima che inizi l’adunanza dei team in quel di Torbole, dove questa primizia si offrirà al pubblico in tutto il suo splendore tra il 25 e il 29 giugno.

Inizialmente osservato come una “creatura misteriosa”, l’evento che la J/70 International Class ha affidato alla J/70 Italian Class come sempre avviene quando si tratta di varare qualche nuovo format, ha sollevato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. Merito di una formula semplice, data la quale l’unico vincolo reale è quello di non poter imbarcare più di due velisti maschi maggiorenni: un line-up da completare secondo necessità, coinvolgendo atleti minorenni ambo sessi e veliste donne. Lanciato nel Stati Uniti alcuni anni fa per promuovere una vela maggiormente inclusiva, il concept Mixed Plus si sta imponendo trasversalmente attraverso le principali classi monotipo e anche in questo caso la famiglia J/70 si è dimostrata all’avanguardia.

Ed ecco quindi che ad animare questa nuova rassegna iridata, in programma presso il Circolo Vela Torbole, quindi sui campi di regata battuti dal Peler mattutino e dell’Ora pomeridiana, sarà una flotta importante. Dai quaranta iscritti, registrati in occasione della seconda tappa della J/70 Cup, andata in scena a Malcesine alcune settimane fa, si passa infatti a cinquanta: un dato di valore assoluto, specie se si considera che i team hanno dovuto obbligatoriamente riorganizzarsi per essere sulla linea di partenza.

Che la competizione sia sentita, e che siano in molti a puntare al massimo risultato, è dimostrato dal fatto che la entry list a oggi disponibile cela nomi importanti. Sailing rockstar come Giulia Conti – già campionessa iridata 49er Fx, quattro volte olimpionica azzurra e vincitrice lo scorso anno, come skipper di Luna Rossa Prada Pirelli Team, della prima Puig Women America’s Cup. In barca con lei su J-Curve di Mauro Roversi ci sarà anche Giovanna Micol, già protagonista di due edizioni dei Giochi e vincitrice anche lei dell’America’s Cup femminile. Tra i nomi celebri, anche la due volte campionessa olimpica Martine Grael, a bordo della brasiliana To Nessa.

Al via anche i britannici Rob Greenhalgh (Vamos), quattro volte intorno al mondo con la Volvo Ocean Race, e la componente la Nazionale Inglese di vela, Sophie Weguelin (Brutus II) così come l’aussie Annie Wilmot, in America’s Cup con il team femminile di Team Australia Challenge 2024. Di rilievo la presenza di altri olimpionici italiani: Francesca Scognamillo sarà a bordo di JB Sailing Team del presidente della J/70 Italian Class Federico Siragna; Matteo Ivaldi ed Emanuela Sossi saranno con T-One di Manfredi Toninelli.

Tutto pronto quindi, a partire dalla colorata cerimonia di apertura, in programma nel tardo pomeriggio del 25 giugno presso la clubhouse del Circolo Vela Torbole e dalle numerose attività previste per allietare le ore che seguono il termine delle regate. Nella serata del 27 è invece in programma il Crew Party offerto da Cantine Tinazzi, Gin Vento e Grappa Marzadro.

