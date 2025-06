Presentato il Campionato Italiano Giovanile delle Classi In Doppio di Formia 2025

-Martedi 26 agosto la cerimonia di apertura; dal 27 al 30 agosto quattro giorni di regate

-Circa 700 atlete e atleti Under 19 di sei classi: 420, 29er, RS Feva e i catamarani Nacra 15, Hobie Cat 16 Spi e Hobie Dragoon

Presentato oggi a Formia uno dei grandi eventi della vela giovanile italiana, il Campionato Italiano Giovanile delle Classi In Doppio, che assegna i titoli italiani Junior in sei categorie. Le classi giovanili con equipaggi composti da due persone (timoniere e prodiere) saranno protagoniste sul campo di regata di Formia, dove sono attesi circa 700 veliste e velisti per 350 barche tra le derive 420, 29er, RS Feva, e i catamarani Nacra 15, Hobie Cat 16, Hobie Dragoon.

Circoli organizzatori: Circolo Nautico Caposele, Yacht Club Gaeta, Lega Navale Italiana di Formia e Lega Navale Italiana di Gaeta, Centro Velico Vindicio, Fiamme Gialle Sezione Vela Gaeta, Vela Viva.

Oltre al supporto della Regione Lazio, l’evento puo’ contare su un gruppo di partner sul territorio: la Camera di Commercio di Frosinone e Latina, Informare, Banca Popolare del Cassinate.

Alla presentazione presso Villa Maria Teresa a Formia con il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre sono intervenuti: Salvatore Ciccone dello staff dell’assessore allo sport della Regione Lazio Elena Palazzo, i sindaci di Formia Gianluca Taddeo, il Vicepresidente del Circolo Nautico Caposele Alberto Bozza, il Comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Formia Carmine Del Prete, l’atleta delle Fiamme Gialle Carolina Albano, della Sezione Vela della Guardia di Finanza di Gaeta.

Presenti anche l’assessore allo Sport del Comune di Formia Fabio Papa, il consigliere del Comune di Gaeta Gennaro Dies, per il Comune di Spigno Fabio Simeone, il delegato allo Sport del Comune di Itri Michele Di Vozzo, il rappresentante della Confcommercio Vittorio Piscitelli.

Dopo i saluti istituzionali accompagnati da alcuni video, i dettagli dell’evento sono stati illustrati dal comitato organizzatore, con l’intervento di Antonio Cianciaruso supportato da slide e rendering.

Il centro vitale dell’evento, a terra, sarà sul Molo Vespucci nel porto commerciale di Formia, una location ampia, baricentrica rispetto alla città e facilmente raggiungibile. Qui, oltre al parco barche per gli atleti, sorgerà anche il FIVillage su un’area di 22.000 metri quadrati, fornito di palco per le cerimonie di apertura e premiazione, una tensostruttura di 600 mq per controlli di stazza e sala meeting, area food & beverage, spogliatoi e servizi

L’area sarà dotata di sei scivoli per il varo e l’alaggio delle imbarcazioni in gara, e 90 metri lineari per l’ormeggio dei gommoni assistenza e dei mezzi degli allenatori.

L’appuntamento con la Regata FIV che porterà a Formia una fetta importante del mondo della vela giovanile italiana, leader mondiale per risultati da alcuni anni e serbatoio per le categorie maggiori e le discipline olimpiche, è fissato dal 26 al 30 agosto. Martedi 26 è in programma la cerimonia di apertura ufficiale presso il FIVillage allestito negli ampi spazi del porto di Formia, poi quattro giorni di regate da mercoledi 27 a sabato 30, giorno nel quale è prevista la cerimonia di premiazione con la consegna dei titoli italiani.

Salvatore Ciccone dello staff dell’assessore allo sport della Regione Lazio Elena Palazzo: “Porto i saluti dell’assessore Elena Palazzo, che è vicinissima a questo territorio. Stiamo moltiplicando il nostro impegno per lo sport di base e in particolare per la disciplina della vela. Con il progetto “Vento e Radici” promuoviamo proprio la vela come elementi identitario del nostro territorio. Siamo quindi lieti di poter contribuire al successo di questo campionato italiano giovanile, così come delle altre grandi regate che si svolgeranno a Formia. Il Lazio è aperto a tutti e vuole essere, come recita il nostro slogan, una “eterna scoperta”.”

Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela: “Siamo felici di tornare a Formia, località e campo di regata che per la Federvela sono sempre importanti e centrali. Ringrazio la Regione Lazio, il sindaco di Formia, i Comuni del territorio e tutte le istituzioni e i partner, il Campionato Italiano Giovanile Doppi è una delle nostre Regate di riferimento e qui possiamo contare sulla qualità organizzativa di ben sette Circoli velici. Sono convinto che sarà un grande evento, con tanti giovani, sorrisi, sport e sostenibilità. A tutti l’arrivederci a Formia a fine agosto.”

Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo nel corso della conferenza ha annunciato per il 30 giugno una festa per l’assegnazione alla città della Bandiera Blu: “Questa non è solo una manifestazione sportiva. È molto di più. È un’occasione per far conoscere la nostra città, le sue bellezze naturali, la sua vocazione sportiva e turistica. E Formia, con il suo “Stadio del Vento”, ha tutte le carte in regola per essere protagonista.

Non lo diciamo solo noi: lo dice chi, da tutta Italia – e non solo – guarda con ammirazione a questo tratto di costa per le condizioni ideali alla pratica della vela. Ringrazio davvero di cuore chi rende possibile tutto questo: il presidente della FIV (Federazione Italiana Vela) Francesco Ettorre, la Regione Lazio e naturalmente tutti i volontari, gli allenatori, le famiglie e i ragazzi che vivranno con entusiasmo questa esperienza.

Il Circolo Nautico Caposele presieduto da Raffaele Giarnella, che porta avanti una storia iniziata nel lontano 1961 (è il circolo più antico della provincia di Latina), è una risorsa fondamentale per il nostro territorio. Con passione e competenza, avvicina tanti giovani allo sport e ai valori del mare. Come Amministrazione, crediamo nello sport non solo come competizione, ma come strumento educativo, sociale e anche turistico.

E ospitare una kermesse di così alto spessore significa promuovere Formia nel modo migliore: attraverso il talento, la passione e la bellezza. I Campionati Italiani Giovanili classi in Doppio si preannunciano come un evento di grande impatto, non solo sportivo ma anche turistico ed economico per l’intero territorio, un vero volano promozionale. Sarà una settimana speciale. E allora non mi resta che dire: buon vento a tutti e… ci vediamo in mare!”.