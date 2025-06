THE NATIONS LEAGUE – SWAN ONE DESIGN WORLDS, SPETTACOLO IN MARE A PORTO CERVO

La flotta ClubSwan 50 impegnata nel Campionato del Mondo 2025

Porto Cervo-Questa mattina alle ore 12,00 ha preso puntualmente il via, come da programma, The Nations League – Swan One Design Worlds, regata organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda insieme a ClubSwan Racing. Sono 35 le barche presenti a Porto Cervo, suddivise in quattro classi: ClubSwan 50, ClubSwan 42, ClubSwan 36 e ClubSwan 28, il modello più recente che in questa occasione compete per la sua prima Gold Cup su un campo di regata dedicato, mentre le altre classi hanno regatato tutte sul medesimo campo, naturalmente con partenze separate per ciascuna.

Il Comitato di regata ha dato la partenza a due prove per le classi maggiori, mentre per il solo ClubSwan 28 se ne sono svolte tre. Il vento, da nordest e instabile, è risultato inferiore alle attese: dai 12 nodi iniziali e calato fino a circa 6 nodi, ruotando verso nord. Significativa l’onda, ripida e alta circa un metro e mezzo, che ha reso impegnative le manovre e la gestione della regata per i team.

Nella classe ClubSwan 50 è stata fin da subito battaglia tra Earlybird e Moonlight che, rispettivamente al primo e al secondo posto, condividono a pari punti la vetta della classifica. Segue più staccato il resto della flotta guidata da Cuordileone (4-4) in terza posizione ma separato di cinque punti dal vertice della classifica provvisoria.

Manu Weiller, tattico di Earlybird, ha dichiarato: “Ottimo inizio per noi al Campionato Mondiale ClubSwan 50 qui a Porto Cervo. La giornata in mare è stata difficile soprattutto per il timoniere e per i trimmer, è in queste condizioni di onda formata e poco vento che viene fuori la bravura, ma tutto il team è stato brillante, per questo ci troviamo al comando, a pari punti con Moonlight”.

Il ClubSwan 50 Earlybird al comando della classifica provvisoria nella sua classe

Molto competitiva la flotta dei nove ClubSwan 36: nella prima prova è stata battaglia tra G Spot e il campione in carica Mamao, che hanno concluso nell’ordine. Nella seconda invece, è stata Fra Martina a imporsi con un buon distacco su Mamao e il resto della flotta. Con due secondi posti è il team brasiliano Mamao a guidare la classifica provvisoria con un punto su Fra Martina (4-1) e due su G Spot (1-5).

Classifica corta anche tra i ClubSwan 42 con Canopo (1-3) al comando per un punto su Nadir (4-1) e Pez de Abril (3-2) a pari punti. A ridosso del podio, in quarta posizione con soli sei punti, Koiré – Spirit of Nerina (2-4).

I ClubSwan 36 alla boa di bolina

L’americano Play Bigger (4-2-1) guida la classifica provvisoria tra i sette ClubSwan 28 con un solo punto di vantaggio sul giapponese Swing (3-3-2) e due sui terzi classificati a pari punti, Anya Race (5-1-3) e Marcello (1-4-4), entrambi vincitori di una prova di giornata.

La velista olimpica italiana (49FX) Jana Germani, tattica a bordo di Play Bigger, ha dichiarato: “Ci tengo innanzitutto a ringraziare lo Yacht Club Costa Smeralda per l’ospitalità, Porto Cervo è splendida e l’organizzazione dell’evento impeccabile. Oggi siamo riusciti a disputare tre regate migliorando la nostra posizione tra una prova e l’altra: un quarto posto nella prima, poi un secondo e poi una vittoria nell’ultima prova che è stata bellissima. Il vento è andato a calare, però insieme al team americano di Play Bigger siamo riusciti a trovare il nostro ritmo e a migliorarci in progressione, questo ci rende molto orgogliosi.”

Il ClubSwan 28 Play Bigger leader della classifica provvisoria dopo tre prove

Le regate riprendono domani con previsioni di vento debole. Per questa ragione il primo segnale di partenza è stato posticipato di un’ora e programmato alle ore 13,00. Nei giorni successivi è previsto l’ingresso del Maestrale.

