A Gavirate domani e domenica 1115 atleti per i Campionati Italiani Under 23, Under 17 e Esordienti

ROMA – Domani e domenica Gavirate ospiterà i Campionati Italiani Under 23, Under 17 e Esordienti. Saranno ben 109 le società partecipanti, per complessivi 1115 atleti e 531 equipaggi in gara nell’ambito della prima rassegna tricolore estiva a una settimana di distanza dalla tappa di Coppa del Mondo ospitata dalla Schiranna di Varese.

Partecipano in forze i club di casa. 64 sono gli iscritti della SC Varese, seguita dalla Canottieri Gavirate padrona di casa con 56. Sono 33, invece, gli atleti e le atlete in forza al CC Saturnia, prima per numero di iscritti tra le società provenienti da fuori la Lombardia. Parlando invece della graduatoria per equipaggi, restano invariate le prime due posizioni, con Varese ai nastri di partenza con 21 barche a caccia del tricolore, una in più delle 20 di Gavirate. Cambia invece la terza, che arriva sempre però da fuori la Lombardia, ed è la SC Firenze, con 16 imbarcazioni allo start.

Le gare prenderanno il via sabato mattina con le batterie di qualificazione alle ore 9.00, per concludersi alle ore 13.45, riprendere alle ore 15.00 e chiudersi alle ore 16.35 con la disputa delle prime semifinali. Domenica mattina, alle ore 8.00 si riprende con le ultime semifinali in programma, per poi lasciare dalle ore 9.00 alle finali per l’assegnazione dei 40 titoli italiani in palio: 13 per la categoria U17 (dalle 9.00 alle 10.48), 24 per gli Under 23 pesanti e pesi leggeri (dalle 10.57 alle 14.24), tre per gli Esordienti (dalle 14.33 alle 14.51).

Grande partecipazione ovviamente nei singoli, con 63 sculler maschili e 54 femminili negli U17, mentre nelle barche multiple si segnalano i 23 equipaggi in gara nel doppio U17 femminile e i 16 nel doppio U23 maschile. Complessivamente, tra batterie, semifinali e finali, saranno 124 le regate che si disputeranno nel weekend, per circa 12 ore di azione remiera che sarà trasmessa integralmente dalla Federazione Italiana Canottaggio sulle proprie piattaforme social Facebook e Youtube.





Inoltre sabato prossimo, a partire dalle ore 12.30 sul pontile sotto la torre d’arrivo di Gavirate, verranno celebrate le società protagoniste nella stagione 2024 con la vittoria delle classifiche nazionali e dei relativi trofei. Ben 14518 punti collocano la Canottieri Gavirate del presidente Giorgio Ongania in vetta alla classifica nazionale assoluta, unitamente al trionfo nella Coppa Montù.

Brilla anche il CC Saturnia per l’affermazione nel Trofeo Paolo d’Aloja con 3358 punti. La società triestina del presidente Gianni Verrone alza anche il Trofeo Luciano Michelazzi, assegnato sulla base del punteggio totalizzato nella categorie Allievi B1, B2, C e Cadetti. Ancora Gavirate a brindare nella Coppa Flaminia Goretti mentre per la Coppa Italia di Fondo sorride la SC Varese del neopresidente Paolo Consonni. A festeggiare il successo nella Coppa Giovanni Caccialanza, abbinata al Trofeo Remare a Scuola, è la Canottieri “La Pescara”. Master per Società: vittoria per la Canottieri Padova. La Coppa Master di Fondo va alla SC Caprera.