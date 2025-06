INIZIATIVA SPORTIVA “THE GRAND TOUR”. Quarta Edizione: “x3,x2,x1”

Da una idea degli sportivi: Franco Deganutti e Manuel Vlacich, prosegue il progetto sportivo “The Grand Tour Sailing” che giunge così alla sua quarta stagione sportiva.

Dopo essere entrati nel Guinness World Record nel 2022, aver navigato, tra gli altri, nel punto più alto al Mondo nel 2023 (Bolivia, lago Titicaca +3.812m s.l.m.), nella baia di Ilullisat tra gli iceberg della Groenlandia, nel più grande lago sotterrano d’Europa (Svizzera, St. Leonard), nel 2024 i velisti sono stati nominati “Velista dell’anno” nella categoria Passion: riconoscimento indetto dal media specializzato Giornale delle Vela.

Grazie a queste imprese, Manuel Vlacich e Franco Deganutti, sono stati scelti come ambasciatori della loro Regione portando a ogni loro tappa e in ogni luogo del Mondo in cui navigano i valori del marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Le imprese veliche del The Grand Tour Sailing sono inoltre all’insegna della sostenibilità, tanto che One Ocean Foundation – iniziativa no profit che si propone di trovare soluzioni ai problemi dell’oceano promuovendo un’economia blu sostenibile ispirando leader internazionali, aziende e individui – è stata ben lieta di dare il gratuito patrocinio all’iniziativa del The Grand Tour Sailing.

La formula che ha caratterizzato il progetto ideato dagli sportivi fin dalla prima edizione è molto semplice: “tre tappe, stesso anno, stessa barca.”

La prima tappa della quarta edizione si è tenuta dal 12 al 14 giugno sull’isola di Texel nei Paesi bassi. Qui il duo velico composto da Manuel Vlacich e Franco Deganutti ha preso parte a bordo di un velocissimo Hobie Cat Tiger formula18, alla 46ª edizione della Round the Texel, la regata di catamarani più grande al mondo. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 equipaggi provenienti da tutto il mondo, confermandosi come uno degli appuntamenti più spettacolari e impegnativi del calendario velico internazionale.

Condizioni meteo e sfida tecnica: la regata si è svolta in condizioni meteo tipicamente nordiche con una partenza con vento medio da sud est vento che via via nel corso della giornata si è consolidato attorno ai 20 nodi variando leggermente la provenienza da nord-ovest. Dopo un passaggio molto lento al faro di De Cocksdorp causato da un calo di vento e da una discreta corrente contraria, la risalita del lato est dell’isola si è tenuta con un mare formato, soprattutto nel tratto critico nei pressi della terra ferma nella rotta dei traghetti. In questa zona, arrivare in ritardo significa affrontare la corrente contraria con un mare incrociato definito dai local “effetto lavatrice”, che ha costretto diversi equipaggi al ritiro a causa di rotture, disalberamenti e scuffie. Il team italiano ha saputo gestire con esperienza e lucidità le condizioni difficili, completando la circumnavigazione dell’isola con una buona prestazione (6° tra la categoria di Tiger 18” e 164° assoluti a compenso) confermando la loro esperienza e affiatamento in doppio.

Un progetto che unisce sport, sostenibilità e identità, la partecipazione alla Round the Texel non è solo una sfida sportiva, ma anche un’occasione per promuovere i valori della sostenibilità e della cultura del mare. Il progetto è patrocinato dalla One Ocean Foundation e sostenuto dal marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia, di cui i due velisti sono ambasciatori, oltre che promotori di GO2025 – Gorizia e Nova Gorica capitale Europea della cultura. Ogni tappa del Grand Tour è pensata per raccontare un territorio, una storia e un messaggio di rispetto per l’ambiente.

Prossime tappe dopo Texel, il team parteciperà a luglio alla Blue Ribbon Round the Lake Balaton Race in Ungheria, in equipaggio a tre a bordo di un meteor in equipaggio con l’armatore Daniele Balzanelli. A settembre, sarà la volta della Silverrudder Challenge of the Sea in Danimarca, dove Deganutti affronterà in solitaria la più grande regata offshore per navigatori solitari al mondo a bordo di un Ufo28.

L’impresa potrà essere seguita sui canali social Instagram: @mavlaa e Facebook The Grand Tour Sailing o tramite il sito: sites.google.com/view/tgtsailing/

Manuel Vlacich e Franco Deganutti con il loro Melges24 “The Italian Job”