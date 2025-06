Sole, vento e strategia: la Turbocup fa tappa a Riva del Garda

La Turbocup 2025 prosegue la sua corsa con la terza tappa, che porterà oltre venti equipaggi a Riva del Garda per un fine settimana che promette regate di alto livello. Le condizioni meteo annunciate parlano di cielo terso e vento regolare tra i 12 e i 18 nodi, ideali per sfruttare al massimo uno dei campi di regata più tecnici e amati del panorama nazionale.

La Fraglia Vela Riva accoglierà la flotta con la consueta attenzione all’organizzazione e all’ospitalità. Due giornate di prove in acqua saranno affiancate dal tradizionale momento conviviale del sabato sera, che riunisce equipaggi e appassionati in un clima di sportività e condivisione.

Dopo le prime due tappe del trofeo Turbocup, la classifica vede ancora Pura Vida (Parisi, Zermini, Battistoli, Gandini) al comando, ma il gruppo degli inseguitori si è fatto più compatto. A Gargnano si è distinta MC, grazie a una conduzione precisa e costante, confermando l’innalzarsi del livello tecnico all’interno della flotta.

Giò (Zanetti, Pavoni M., Pavoni N., Munari) continua a esprimere grande solidità, mentre La Dolce Vita (Archetti, Ziletti, Ferrari, Granato) proverà a Riva a riavvicinarsi alla testa della classifica. Crescono anche le performance degli equipaggi alla prima stagione, sempre più vicini ai vertici.

Nella classifica timoniere-armatore – riservata ai timonieri che sono anche armatori della propria barca – guida Speedy, seguito da Jack Sparrow e Lulú, in un confronto che si fa sempre più acceso, anche in virtù dell’introduzione dello scarto a partire da questa tappa.

In acqua si annunciano regate spettacolari: partenze aggressive, bordi serrati, cambi di pressione repentini e planate che metteranno alla prova anche i più esperti. Su campi così veloci, i margini d’errore sono minimi: una scelta tattica ben calibrata può cambiare l’esito di una prova in pochi minuti — e Riva, in questo, non delude mai.

Dopo la tappa di Riva, le regate proseguiranno con il Campionato Europeo a Torbole (luglio), per poi spostarsi a Lovere sul Lago d’Iseo per la conclusione della Turbocup a settembre, dove si assegnerà anche il titolo italiano.