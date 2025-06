THE NATIONS LEAGUE – SWAN ONE DESIGN WORLDS, ASSEGNATI A PORTO CERVO I TITOLI IRIDATI

The Nations League – Swan One Design Worlds 2025

Earlybird conquista il titolo di Campione Mondiale ClubSwan 50

Porto Cervo-Si è conclusa oggi la tappa di Porto Cervo di The Nations League – Swan One Design Worlds, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con ClubSwan Racing. Earlybird ha vinto il Campionato Mondiale tra i ClubSwan 50, i vincitori nelle restanti classi sono: Mamao (ClubSwan 36), Pez de Abril (ClubSwan 42) e Swing (ClubSwan 28).

Un leggero vento da nord di circa 11 nodi andato a calare ha consentito lo svolgimento di due regate per tutte le classi, permettendo così di completare tutte le prove previste: 8 per le classi maggiori e 10 per i ClubSwan 28 alla loro prima Gold Cup in assoluto.

Con il sesto posto nella settima prova, il tedesco Earlybird si è laureato con una regata di anticipo Campione del Mondo ClubSwan 50. L’armatore Hendrik Brandis, al rientro in banchina ha dichiarato raggiante circondato dal suo equipaggio: “Siamo incredibilmente felici di essere Campioni del Mondo della classe ClubSwan 50, finalmente! È da tanti anni, sin dalla nascita della Classe, che cerchiamo di raggiungere questo obiettivo. Siamo arrivati per tre volte secondi, ma non ce l’avevamo mai fatta. Quest’anno invece tutto ha funzionato alla perfezione, un team fantastico, condizioni perfette e abbiamo vinto siamo molto, molto contenti e pronti a festeggiare!”

Sul podio salgono Perhonen del britannico Ross Warburton, al secondo posto, e Moonlight del monegasco Graeme Peterson al terzo. Le due prove odierne sono state vinte rispettivamente da Giuliana di Alberto Franchi e Cuordileone di Leonardo Ferragamo.

Il team Earlybird festeggia la vittoria del titolo di Campione del Mondo ClubSwan 50

Mamao del brasiliano Hakon Lorentzen si riconferma per la terza volta campione della classe ClubSwan 36. Con la vittoria nella prima prova, anche Mamao chiude i giochi in anticipo. Il team ungherese Black Battalion grazie a due secondi posti di giornata conquista il titolo di vicecampione. Terzo posto per Fra Martina dei fratelli Pavesio, che scartano l’ottavo posto della prima prova e si riscattano vincendo quella conclusiva. “Non riesco ancora a credere di essere riuscito a vincere il terzo titolo della classe ClubSwan 36 – ha spiegato Lorentzen festeggiando. Ho iniziato a navigare su un Optimist a 10 anni e mai avrei immaginato di arrivare così lontano. E poi vincere qui, nella splendida Porto Cervo, è qualcosa di speciale. Vincere è sempre bello, ovunque, ma qui lo è ancora di più”.

Mamao vincitore tra i ClubSwan 36

Anche nella classe ClubSwan 42 lo spagnolo Pez de Abril di José Maria Meseguer, un veterano della classe, ha vinto il titolo con una prova d’anticipo grazie al secondo posto nella settima prova. “Sono stato a Porto Cervo tantissime volte – ha dichiarato Meseguer – e nella maggior parte dei casi purtroppo non ho avuto molta fortuna. In questa occasione invece abbiamo addirittura conquistato la vittoria, siamo veramente felici del risultato. Regatare in una classe One Design è fantastico, quando tutte le barche sono identiche la competizione è estremamente serrata e ravvicinata, basti pensare ai giri di boa, sia nelle boline che nelle poppe, in cui la flotta arriva compatta. È un’esperienza unica, non la cambierei con niente al mondo”. Cede lo scettro il campione uscente Nadir (6-1) di Pedro Vaquer Comas, che sale sul secondo gradino del podio. Terzo posto per Canopo (4-0) di Adriano Majolino.

Pez de Abril vincitore tra i ClubSwan 42

Il nuovissimo monotipo ClubSwan 28 ha offerto spettacolo in mare, dimostrandosi una barca performante e divertente. Swing (3-1) del giapponese Keisuke Suzuki che si è avvalso per la tattica del pluriridato e oro olimpico nel 470 Will Ryan, iscrive il suo nome sulla prima Gold Cup della classe. Ma è stata battaglia con Marcello (5 -2) del socio YCCS Philippe Ligot che sale sul secondo gradino del podio e Play Bigger (1-3) dell’americano Al Ramadan.

L’armatore timoniere di Swing, Keisuke Suzuki ha dichiarato: “Siamo felicissimi di aver vinto la prima Gold Cup della classe ClubSwan 28. Abbiamo regatato con differenti condizioni di vento ed è stato fantastico. Lo Yacht Club Costa Smeralda è stato davvero ospitale, siamo entusiasti dell’evento, grazie a tutti”.

Swing vincitore tra i ClubSwan 28

La manifestazione si è conclusa con la tradizionale e partecipata premiazione in piazza Azzurra, antistante lo Yacht Club Costa Smeralda.

Andrea Recordati, Commodoro dello YCCS, ha dichiarato: “Il rapporto tra Nautor Swan e lo YCCS è speciale, basti pensare che alla Rolex Swan Cup dello scorso anno abbiamo festeggiato il quarantennale di reciproca e fruttuosa collaborazione. Ringrazio tutti i concorrenti per la loro presenza qui a Porto Cervo e Nautor Swan per averci scelto per questa The Nations League – Swan One Design Worlds, che ha tenuto a battesimo la prima Gold Cup per i ClubSwan 28. Il nostro campo di regata ha offerto ancora una volta condizioni diverse nell’arco di quattro giorni, dalla brezza leggera al Maestrale, rendendo completo e interessante l’evento. Congratulazioni ai vincitori e a tutti i presenti, vi aspettiamo alla Rolex Swan Cup 2026”.

Anche The Nations League – Swan One Design Worlds, evento di riferimento del calendario sportivo dello YCCS, ha seguito la checklist di Clean Regattas elaborata da Sailors for the Sea per una riduzione dell’impatto ambientale di un evento sportivo. A conclusione della manifestazione, The Nations League – Swan One Design Worlds ha ottenuto la certificazione Platinum Level, il livello più alto riconosciuto nel programma Clean Regattas.

Il prossimo appuntamento sportivo dello YCCS sarà l’Invitational Smeralda 888 in programma dal 27 al 29 giugno.

Risultati