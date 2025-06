THE NATIONS LEAGUE – SWAN ONE DESIGN WORLDS, UNA PERFETTA GIORNATA DI MAESTRALE

Earlybird al comando della classifica provvisoria nella classe ClubSwan 50 a un giorno dalla conclusione

Leader provvisori nelle rispettive classi sono Earlybird (ClubSwan 50), Mamao (ClubSwan 36), Pez de Abril (ClubSwan 42), Swing (ClubSwan 28)

Porto Cervo, 20 giugno 2025- Il Maestrale previsto si è presentato puntuale a Porto Cervo dove alle ore 13.00 sono regolarmente iniziate, come da programma, le procedure di partenza su entrambi i campi di regata. Dai 10 nodi iniziali il vento è andato a crescere fino ai 18 nodi della seconda prova di giornata, con una costante rotazione a sinistra. Tutte le classi hanno svolto due prove a bastone, tre per i ClubSwan 28 come dal programma dedicato alla nuova classe, che qui compete per la sua prima Gold Cup. Domani, sabato 21 giugno, sarà la giornata conclusiva della The Nations League – Swan One Design Worlds nella quale verranno assegnati i titoli.

Con lo svolgimento della quinta prova della serie, per tutte le classi è entrata la possibilità di scartare il peggior risultato.

Grazie a due primi di giornata, Earlybird consolida la sua posizione al vertice della classe ClubSwan 50 con soli 7 punti. Il secondo classificato Moonlight (3-3) totalizza 14 punti complessivamente, mentre Cuordileone e Perhonen seguono appaiati con 17 punti. Manu Weiller, tattico di Earlybird, ha dichiarato: “Giornata bellissima qui a Porto Cervo, abbiamo avuto da 10 a 18 nodi di Maestrale sul finale, condizioni spettacolari. Siamo partiti bene in entrambe le prove, navigando in centro al campo di regata liberi dai rifiuti d’aria degli avversari e riuscendo così a portare a casa due primi. Il segreto per vincere è sempre lo stesso: fare una buona partenza e cercare di portare l’imbarcazione al massimo della sua velocità. Oggi ci siamo riusciti particolarmente bene.”

Il Maestrale ha esaltato le caratteristiche dello scafo dei ClubSwan 36, che si sono esibiti in spettacolari planate nei lati di lasco. Miglior barca di giornata con un secondo e un primo posto è stata Goddess, ma al vertice della classifica provvisoria si mantiene il team brasiliano di Mamao, con un sesto posto, scartato in quanto peggiore della serie, e un secondo. Seconda in classifica generale provvisoria a 7 punti dal leader è Fra Martina (7 – 5) seguita da G Spot (1 – 4). David Chapman, tattico di Goddess, ha così commentato la giornata: “Le condizioni meteo oggi sono state perfette con un vento di Maestrale che è andato intensificandosi nel progredire della giornata. La tipica giornata di vela per cui è conosciuta Porto Cervo, il lato sinistro del campo era generalmente piuttosto favorito, quindi siamo sempre partiti in quella parte del campo. Porto Cervo per me è un posto molto speciale, devo dire che è il mio posto preferito al mondo dove tornare per regatare, lo adoro”.

Spettacolari planate nel Maestrale per i ClubSwan 36

Classifica cortissima tra i ClubSwan 42, dove lo spagnolo Pez de Abril si è portato al comando della classifica provvisoria grazie a una doppietta di giornata. Seguono Nadir (6-2) con un solo punto di distacco e Canopo, distanziato di soli 2 punti dal leader provvisorio.

Molto combattute le regate anche nella classe ClubSwan 28 che oggi hanno avuto un dominatore assoluto. Marcello del socio YCCS Philippe Ligot ha conquistato tre primi posti consecutivi in tutte le prove svolte, portandosi così in seconda posizione della classifica provvisoria a soli 2 punti dal leader Swing (2-2-2). Seguono a pari punti Black Swan (4-5-3) e Play Bigger (3-4-6). Stefan Cherin, tattico di Marcello: “Oggi è stato stupendo, con tre vittorie su altrettante prove disputate, con una flotta di così alto livello questo per noi rappresenta un risultato importante. Siamo davvero contenti, anche le condizioni meteo sono state perfette con il Maestrale, il posto poi è meraviglioso, amiamo regatare qui.”

Tre vittorie di giornata per il ClubSwan 28 Marcello

Stasera si terrà l’Owner’s dinner sulla terrazza panoramica dello Yacht Club Costa Smeralda.

Domani, ultimo giorno di regata, il primo segnale di partenza è programmato alle ore 12.00 con previsione di Maestrale leggero a circa 10 nodi.

