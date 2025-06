Tricolori giovanili: Gavirate leader tra gli Under 23, due titoli per Firenze, Limite e Baldesio tra gli Under 17

GAVIRATE – A Gavirate, con la partecipazione di 1115 atleti in forza a 109 società, si sono disputati ieri e oggi i Campionati Italiani Under 17, 23 ed Esordienti. Assegnati quaranta titoli: ventiquattro Under 23, tredici Under 17 e tre Esordienti.

Tra gli Under 23 cinque vittorie per i padroni di casa della SC Gavirate (doppio femminile, due senza maschile, quattro di coppia femminile, otto maschile, singolo leggero maschile), tre per la SC Lario (due senza femminile, quattro senza maschile, otto femminile), due per la RSC Cerea (due senza leggero maschile e quattro di coppia leggero maschile), SC Varese (due senza leggero femminile e quattro di coppia maschile), uno per CUS Torino (quattro con femminile), CRV Italia (due con maschile), AC Flora (quattro senza leggero maschile), Amici del Fiume (quattro di coppia leggero femminile), Marina Militare (singolo maschile), Speranza Pra’ (doppio leggero femminile), SC Moltrasio (quattro senza femminile), SC Arolo (doppio leggero maschile), Canoa San Giorgio (doppio maschile), Fiamme Oro (singolo femminile), SC Cernobbio (singolo leggero femminile), SC Firenze (quattro con maschile)

Nella categoria Under 17 due vittorie per SC Limite (due senza maschile, due senza femminile), SC Firenze (quattro con maschile e otto maschile) e SC Baldesio (doppio femminile e quattro di coppia femminile), un successo per SC Pontedera (singolo femminile), Ginnastica Triestina (doppio maschile), SC Lario (quattro senza femminile), SC Bissolati (singolo maschile), SC Armida (quattro senza maschile), SC Esperia (quattro di coppia maschile) e CC Saturnia (otto femminile).

Una vittoria a testa, negli Esordienti per CUS Pisa (singolo maschile), SC Sile (singolo femminile) e Padova Canottaggio (doppio femminile).

Nelle immagini (ph Canottaggio.org/Luca Pagliaricci): il podio dell’otto Under 23 maschile; il podio dell’otto Under femminile 17; il podio del singolo U23 femminile

