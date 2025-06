FOILING WEEK 2025, SUBITO AL MASSIMO

La dodicesima edizione della Foiling Week è iniziata nel segno della consistenza di programma e del grande consenso tributati dalla comunità mondiale del foiling.

La prima fase di regate ha registrato numeri da record: 131 atleti iscritti nella classe WASZP, la partecipazione più alta di sempre alla Foiling Week per questa categoria, e 32 barche in acqua per la flotta Switch One Design, la più numerosa mai riunita in regata.

Al termine della sesta prova, la classifica WASZP vede al comando lo spagnolo Pablo Astiazaran Perez-Cela, seguito dall’italiano Federico Bergamasco e dall’inglese Peter Cope. Nella divisione 6.9, è prima l’italiana Olivia Castaldi.

Tra gli Switch, dopo sei regate, è primo il britannico Finley Dickinson, con lo svizzero Matteo Paulon e l’italiano Francesco Bertone Fresia che lo seguono in seconda e terza posizione.

Domani iniziano le regate dei catamarani ETF. Giovedì 26 prenderà il via il primo Campionato del Mondo BirdyFish, con 11 equipaggi in rappresentanza di sei nazioni. Lo stesso giorno scenderanno in acqua anche i Moth, in una flotta di altissimo livello tecnico, anticipazione del Mondiale in programma a luglio alla Fraglia Vela Malcesine.

Nella seconda parte della settimana si aprirà il programma delle tavole Pump ed E-foil. Da venerdì alle 07:00 si apre una finestra di tre giorni per la possibile Downwind Race da Malcesine a Campione. Sabato e domenica sono attesi in acqua Noé Cantaloube e Matteo Ceredini, atleti di punta del North International Kite & Foil Team.

L’edizione 2025 propone il programma di trials più ricco di sempre, con 9 diverse tipologie di barche e tavole disponibili per test in acqua. BirdyFish mette a disposizione il doppio (fino all’inizio del Mondiale) e il nuovo Singolo. IODA e NIKKI sono pensati per i più giovani. Gli esperti potranno provare il “D”, primo foiler della gamma Devoti Sailing, e lo Switch One Design. A disposizione anche il Pegasus di FOIL.ONE, vincitore del Foiling Award tra le imbarcazioni di serie a motore. Per gli appassionati delle tavole saranno testabili i pump di KETOS FOIL e alcuni modelli FOIL DRIVE. È consigliabile consultare date, orari e disponibilità tramite il form online: https://form.jotform.com/251625107327351

Durante l’evento sarà possibile provare un simulatore di AC40 sviluppato dai designer di Emirates Team New Zealand. In parallelo è stato lanciato il contest Foiling Week Cup, riservato a team nazionali di quattro persone e ispirato al Deed of Gift dell’America’s Cup.

Nell’arco dell’intera settimana si svolgerà la clinic organizzata da Foiling Week in collaborazione con World Sailing e destinata alla formazione di Race Officers di regate foiling, sotto la guida del Principal Race Officer Foiling Week, il britannico Tim Hancock.

Nella sua duplice veste di Sponsor dell’evento e di Technical Partner della classe Moth, Gottifredi Maffioli presenterà agli ospiti un suo nuovo, rivoluzionario prodotto, il 26 sera nel corso del Summer Lightness Party organizzato con Dyneema.

Nel quadro del Social Theme Foiling Week 2025, #regeneration, sono previste due iniziative a cura di Biodesign Foundation. Vox Maris, il 25 e il 28 giugno, è un workshop per la creazione di borse partendo da reti da pesca dismesse. Il 29 giugno, al termine delle regate, si terrà una sessione di pulizia dei fondali del lago davanti alla Fraglia Vela Malcesine, in collaborazione con Atlas Diving Club.

A una settimana dall’inizio dell’evento, alcuni degli ospiti del Foiling Sport Congress (in programma il 30 giugno e il 1° luglio presso la Fraglia) sono già a Malcesine, attratti dallo spettacolo in acqua, dalle attività a terra e dalle opportunità di networking offerte dalla piattaforma messa a punto da The Foiling Organization.

Hanno confermato la propria presenza rappresentanti di eventi velici internazionali, competizioni foiling di primo piano, World Sailing, federazioni nazionali, team, aziende e professionisti di riferimento del settore. L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio Ufficiale della Federazione Italiana Vela.

