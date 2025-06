Galiola 2025: QQ7 vince in reale e in compensato

Bottino pieno per il Farr 53 di Salvatore Costanzo; in tempo corretto secondo e terzo posto sono andati a Drago Volante di FarrVela con a bordo un equipaggio di giovanissimi e a Fra Diavolo di Bazzini-Bedeschi-Casali-Ferruzzi. Nella x2 si impone Mr Hyde di Marco Rusticali.

Marina di Ravenna – E’ QQ7 il vincitore della Galiola 2025: il Farr 53 di Salvatore Costanzo si è imposto tanto in tempo reale, quanto in tempo compensato, in questa partecipata regata d’altura internazionale organizzata dal Circolo Velico Ravennate e supportata da UniCredit e da altre realtà locali che credono nel progetto del sodalizio di Via Molo Dalmazia.

Iniziata venerdì alle 15.30, al termine del briefing meteo tenuto da Alessandro Pezzoli e dipanatasi lunge le miglia di un percorso che da Ravenna, la regata ha portato la flotta a doppiare l’isola croata de la Galiola prima di fare ritorno verso il capoluogo romagnolo. Composta da oltre venti imbarcazioni, la flotta si è confrontata con un fresco vento di Levante che, sfiorando i 25 nodi, ha reso impegnativo e tattico l’approccio alla Galiola, ripagando però lo sforzo con lunghe planate verso il traguardo, almeno finché la brezza non è andata scemando.

Detto di QQ7, che ha recitato la parte del protagonista pur non riuscendo a migliorare il tempo di 21h 36m 2s stabilito nel 2024 dal TP52 Blue di Bonfiglio Mariotti, va sottolineata l’ottima prova di Drago Volante: l’equipaggio del Farr 30 di FarrVela, vincitore lo scorso anno in tempo compensato, è riuscito a rimanere al passo con i primi durante la bolina alla volta della Croazia chiudendo con un tempo valso il secondo posto in tempo compensato davanti al Mylius 14e55 Fra Diavolo di Bazzini-Bedeschi-Casali-Ferruzzi. Davvero una performance encomiabile, quella offerta dal team Under 18 di Drago Volante, supportato dall’Associazione FarrVela, nata per permettere ai più giovani di cimentarsi su un’imbarcazione che sia in grado di ampliarne conoscenze tecniche ed esperienze agonistiche uniche.

Nella classifica x2 si è imposto Mr hyde di Marco Rusticali, risultato quarto assoluto in tempo compensato.

“Con la premiazione abbiamo celebrato tanto i vincitori quanto il successo di questa regata che appassiona e diverte, almeno a giudicare dai numeri in costante crescita. Grazie al supporto di un partner come UniCredit puntiamo a confermare il trend positivo anche nel corso dell’edizione 2026” ha commentato Matteo Plazzi, presidente del Circolo Velico Ravennate.

La regata, che ha chiuso due settimane dedicate all’altura, è passata in archivio con una partecipata cerimonia di premiazione, svoltasi domenica pomeriggio presso la sede del Circolo Velico Ravennate.

