Un bel fine settimana di vela a Rimini per gli atleti sangiorgesi

Doppio podio della Liberi nel Vento alla prima regata del Campionato del Medio Adriatico Hansa 303

Organizzato da ben quattro circoli velici, la Liberi nel Vento di Porto San Giorgio, Lega Navale Italiana di Giulianova, Marinando 2.0 di Ravenna e dal Club Nautico Rimini nel passato week end è iniziato il Campionato del Medio Adriatico Hansa 303 che si svilupperà su ben quattro regate nelle città sede dei circoli.

Iniziativa sotto l’egida della Federazione Italiana Vela con la collaborazione della Nona, Decima ed Undicesima Zona FIV ed il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico e di tutte le città dove si organizzeranno le regate.

Il 21 e 22 Giugno gli atleti si sono sfidati nelle acque romagnole davanti al circolo Club Nautico Rimini. Ringraziamo il Presidente Gianfranco Santolini, i Soci e i collaboratori per la gentile accoglienza ed assistenza.

La Liberi nel Vento ha partecipato con tre equipaggi: Tommaso e Matteo Ferranti, Luna e Giovanni Di Biagio, Claudia Benzoni e Daniele Malavolta.

Ben tre le prove che il Comitato di Regata, presieduto da Fabrizio Donato, è riuscito a far disputare ai nove equipaggi presenti sul campo di regata.

Vittoria che va all’equipaggio Marinando 2.0 di Ravenna composto da Giulio e Corrado Guerrini.

Ottima la prestazione degli atleti della Liberi nel Vento che centrano un doppio podio. Luna e Giovanni Di Biagio si classificano al secondo posto, terzo posto per l’equipaggio composto da Claudia Benzoni e Daniele Malavolta.

Prossima regata del Campionato del Medio Adriatico il 12 e 13 Luglio a Ravenna in occasione della Regata Nazionale Hansa 303 organizzata da Marinando 2.0. Evento che si chiuderà con la regata di Porto San Giorgio in programma il 6 e 7 Settembre 2025.

C’è fermento alla base nautica A.s.d. Liberi nel Vento posta all’interno del Porto Turistico “SanGiorgio Marina” per l’organizzazione, nel primo fine settimana di Luglio, della diciottesima edizione della Regata Nazionale 2.4mR Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary di Fermo – Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli, Coppa “SanGiorgio Marina”.

Una manifestazione sportiva sempre molto partecipata per la grande comodità ed ospitalità del Porto Turistico, l’accoglienza dello staff organizzativo e della pratica, funzionale ed accessibile base nautica a terra ed in acqua della Liberi nel Vento.

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Energean, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Energean, Farmacia Luisa Pompei, Calzaturificio Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione, Lega Navale di Porto San Giorgio, Ambito Sociale Territoriale, cantiere CNM&Co, Centronautico Mare, Tecnomare, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, e ANMIL Marche.

Foto

1-Il podio della Regata Hansa 303 con secondo e terzo posto della Liberi nel Vento

2-Gli atleti della Liberi nel Vento con il Presidente del Club Nautico Rimini Gianfranco Santolini

3-Luna e Giovanni Di Biagio secondi classificati alla Regata di Rimini

4-Classifica Regata Interzonale Hansa 303 – Rimini – 21 e 22 Giugno 2025