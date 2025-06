Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2025: secondo giorno. Il vento troppo leggero non consente regate: giornata annullata

Il secondo giorno per il Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2025 a Capo d’Orlando va in archivio con un nulla di fatto. Il Comitato di Regata presieduto da Costanzo Villa ha dato la partenza alla prima prova del giorno, interrotta quasi subito per un salto di vento, seguito a un progressivo calo di intensità. L’attesa è proseguita fino alle 16 circa, quando la giornata di regate è stata ufficialmente annullata. Se ne riparlerà domani, venerdi 27, penultimo giorno di campionato, quando a Capo d’Orlando è previsto l’arrivo del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre, fresco di una storica elezione nella Giunta del CONI.

Le classifiche, con le corse ai podi e ai titoli italiani in palio, restano cristallizzate alle tre prove disputate ieri con un Grecale generoso tra 7 e 11 nodi. Al rientro a terra al Marina di Capo d’Orlando, i velisti sono stati accolti dal consueto pasta-party con birra, all’ombra delle coperture del FIVillage.

Il programma extra-regate di questo Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2025 a Capo d’Orlando è molto ricco. Poco prima del tramonto sotto al palco del FIVillage si è tenuta una sessione di Fit Dance a cura del Wellnext Sport Club. Poi dalle 20:30 la serata con musica dal vivo al Sunset Beach Club sul lungomare di Capo d’Orlando.

Tornando alle regate, la partenza è prevista per le ore 12, sperando in più vento.

QUI IL LINK ALLE CLASSIFICHE DIVISE IN GRUPPO 1 E GRUPPO 2:

https://data.orc.org/public/WEV.dll?action=index&eventid=qboej