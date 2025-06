CDV: Giulia Marella è campionessa europea Ilca4!

Dopo 10 prove, con vento pulsante da 260 con raffiche improvvise sino ai 20 km orari e piogge intense, l’atleta della Compagnia della Vela di Venezia Giulia Marella conquista il gradino più alto nella classifica generale femminile al Campionato Europeo ILCA 4 Youth & Open Trophy, svoltosi fino al 25 giugno a Puck, in Polonia. La manifestazione continentale, riservata alla classe ILCA 4, ha visto in acqua 470 atleti provenienti da tutta Europa.

Felice Giulia Marella al termine dell’ultima regata: “Non ci credo ancora, ho lottato fino all’ultimo, per fortuna senza mai mollare e riuscendo a recuperare anche in quest’ultima prova, vincendo così la classifica generale. Sono contentissima e devo ancora realizzare!”

“E’ davvero un momento bellissimo per la Compagnia della Vela – il commento entusiasta del presidente Giuseppe Duca – perché Giulia viene dal nostro vivaio: dalla scuola vela di San Giorgio, per poi essere passata in optimist e ora sull’Ilca. E’ stato premiato il talento e il lavoro di Giulia, ma anche l’impegno della Compagnia della Vela per l’attività sportiva giovanile, che assieme alla scuola vela è la ragione principale dell’esistenza del Club e complimenti anche al coach Mattia Pagani.”