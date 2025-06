Arca SGR primo sulla linea d’arrivo della IV Viareggio Bastia Viareggio – Trofeo Angelo Moratti 2025

Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team conquista nuovamente la line honours e si aggiudica la quarta vittoria consecutiva.

Al Club Nautico Versilia proseguono con successo le giornate più glamour dell’estate viareggina di Viareggio Yachting Destination Events 2025.

Viareggio– Alle ore 8. 02′ 46” di oggi, venerdì 27 giugno, dopo circa 145 miglia percorse, il maxi 100′ ARCA SGR timonato dallo skipper triestino Furio Benussi con il Fast and Furio Sailing Team, ha tagliato per primo in tempo reale il traguardo della IV Viareggio-Bastia-Viareggio – Trofeo Angelo Moratti 2025, la manifestazione velica tra Sostenibilità e Innovazione organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Comune di Viareggio e il Consorzio Navigo, sotto l’egida della FIV e con il patrocinio di Regione Toscana, Marina Militare, Comuni di Viareggio e Bastia, Associazione Marevivo, con il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio e dell’Autorità Portuale Regionale Toscana, e la collaborazione con l’UVAI, e partita ieri alle ore 14.05.

In equipaggio con Furio Benussi, Giulia Ascione, Andrea Ballico, il tattico Gabriele Benussi, Sla Cvetkovic, Lorenzo De Stefano, Giovanni Battista Del Buono a prua, Iztok Knafelc, Michele Calandra, Mitja Beltram, Enrico Nali, Gianluca Salateo, Matteo Stroppo, Marco Totis, Enzo Tulisso, Marco Villani, Barbara Pernar e Giovanni Scribano.

“Siamo molto soddisfatti per la line honours e per il risultato ottenuto anche in questa edizione- ha commentato all’arrivo lo skipper triestino Benussi -Il percorso previsto quest’anno è stato sicuramente un’ottima scelta e molto bello. Come aveva previsto il Comitato Organizzatore, infatti, nell’avvicinarci alla Corsica il vento è cambiato e se avessimo dovuto arrivare a Bastia, il poco vento avrebbe inficiato la regata. Il doppio passaggio sulla costa viareggina sino a Forte dei Marmi è stata inoltre una bella soluzione, da ripetere sicuramente anche nei prossimi anni. Con Arca siamo venuti a tutte le edizioni e lo faremo con piacere anche nel 2026.

Questa è una bellissima manifestazione che, sono sicuro, piano piano prenderà il suo giusto spazio nelle regate d’altura. E poi non bisogna dimenticare che fra due anni l’Italia vivrà un evento storico per la Nautica, e cioè la Coppa America a Napoli… e quindi credo che da oggi in avanti in Italia avremo solo da crescere in tutte le manifestazioni che faremo nel Mediterraneo. L’anno prossimo ci saremo sicuramente: l’abbiamo già messo la VBV nel nostro calendario… aspettiamo solo che ci comunichiate le nuove date.”

La regata che vanta il patrocinio di Regione Toscana ed è stata supportata dai Partner istituzionali Comune di Viareggio e dalla partecipata iCARE Viareggio Porto 2020, dai Partner non istituzionali Next Yacht Group, Azimut Capital Management, Cantiere Codecasa, Axa Assicurazioni Agenzie di Viareggio Forte dei Marmi Pisa, Fondazione Banca del Monte di Lucca, dal partner tecnico Eurven, dal Sustainability Partner Marevivo e dai locali Galliano e Vannucci Piante aveva preso il via regolarmente alle ore 14.05 di ieri, in una splendida giornata di sole e caldo estivo ed è stata seguita dal pubblico a terra su https://www.sgstracking.com/live/index.html?id=329

Il Comitato di Regata è stato composto dal Presidente Riccardo Incerti Vecchi, affiancato da Alessandra Virdis, Beatrice Bolletti, Alessandro Beppi, Luciano Bonuccelli e Silvio Dell’Innocenti.

In attesa degli arrivi di tutte le altre barche e di festeggiare i vincitori 2025, presso la lounge del Villaggio Regate davanti al Club Nautico Versilia, proseguirà sino a domani l’intenso programma di iniziative collaterali aperte a tutti coloro che vorranno essere protagonisti di uno degli appuntamenti più glamour dell’estate viareggina.

La IV Viareggio-Bastia-Viareggio – Trofeo Angelo Moratti 2025 è, infatti, l’appuntamento conclusivo di Viareggio Yachting Destination Events 2025, la kermesse organizzata dal 9 al 28 giugno dal Club Nautico Versilia con il patrocinio e il sostegno del Comune di Viareggio, il supporto logistico di Navigo srl, il main partner iCare Viareggio Porto 2020 e la preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio e Autorità Portuale Regionale Toscana.

Dopo la tavola rotonda di ieri “Verso nuovi Orizzonti. Approdo Turistico La Madonnina: le opere della fase due” alla quale sono intervenuti il Sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro, il Presidente iCare Moreno Pagnini e il Direttore Navigo Pietro Angelini, e la mostra temporanea del progetto, il programma di Viareggio Yachting Destination Events 2025 propone due imperdibili interviste (oggi alle ore 18.30) del giornalista Fabio Pozzo a Caterina Banti, due volte oro olimpico a Tokyo 2020 e Paris 2024 e (Sabato 28 alle ore 19) all’imprenditore e uomo di sport Roberto Lacorte.

La tradizionale e suggestiva Cena di Gala sulla banchina di fronte al CNV e la premiazione dei vincitori concluderanno nella serata di domani questa edizione 2025 Fra i premiati il vincitore in tempo reale (Trofeo challenger Angelo Moratti), quello in tempo compensato categoria ORC (Trofeo Città di Viareggio) e quello in tempo compensato della categoria IRC (Trofeo Città di Bastia). Verranno anche consegnati il Trofeo Challenger Agostino Straulino per il record della regata, il Premio iCARE all’equipaggio più giovane, il Premio Ambiente Marevivo e riconoscimenti per il secondo e il terzo classificato dei due raggruppamenti.

Aggiornamenti, foto e informazioni utili sui siti www.vbvrace.it e www.clubnauticoversilia.it, sulle pagine social -Facebook e Instagram- dedicate e su https://www.racingrulesofsailing.org/documents/9161/event?name=viareggio-bastia-viareggio-trofeo-angelo-