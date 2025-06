Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2025: terzo giorno, ancora niente regate per l’assenza del vento

Niente regate a Capo d’Orlando anche per il terzo giorno del Campionato Italiano Assoluto Vela d’Altura Edison Next 2025. La lunga attesa in banchina e tra i locali del Marina che ospita le barche in regata è stata vana: il vento oggi è stato il grande assente, non dando mai segnali incoraggianti: alle 16 il Comitato di Regata ha decretato l’annullamento della giornata, la seconda consecutiva. Nonostante tutto il clima resta positivo con il FIVillage al centro di numerose iniziative: birra e focaccia hanno allietato il post-annullamento della giornata, mentre al tramonto si è potuto approfittare di una lezione speciale di Yoga.

LA VOLATA PER I TITOLI ITALIANI ALTURA INSHORE

Le classifiche ferme alle tre prove del giorno di esordio lasciano immaginare i giochi in vista della giornata finale sabato 28, per la quale è previsto un vento medio da Ovest-Sud-Ovest tra 8 e 10 nodi. Se così fosse, visto il ritardo sul programma del campionato, è possibile che il Comitato di Regata presieduto da Costanzo Villa cerchi di recuperare disputando almeno altre tre regate, con effetti potenzialmente importanti sulle classifiche, anche considerando che dalla quarta prova entrerà nel conteggio dei punti lo scarto del piazzamento peggiore.

I titoli in palio sono cinque, per i vincitori dei seguenti raggruppamenti: Gruppo 1 Regata; Classe A Crociera/Regata; Classe B Crociera/Regata; Nel Gruppo 2: Classe C Regata; Classe C Crociera/Regata. I cinque vincitori riceveranno il Trofeo Carlo De Zerbi, che si assegna ininterrottamente da 31 anni, sin dalla prima edizione dell’Italiano Altura nel 1994. Premi UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana, l’associazione degli armatori) sono il Trofeo dei Tre Mari (ai vincitori assoluti del Gruppo 1 e Gruppo 2) e il Trofeo Armatore timoniere negli stessi due Gruppi.

GRUPPO 1

Il leader è l’Italia Yachts 11.98 Sugar 3 dell’armatore estone Ott Kikkas che pertanto non concorre al titolo italiano, nonostante un equipaggio tutto di velisti italiani. Per la prima piazza in questa flotta sarà volata anche con lo Swan 42 Morgan V di Nicola De Gemmis, il Grand Soleil 43R Reve de Vie, di Ermanno e Angelo Davide Galeati (che è primo in Classe A Crociera/Regata), l’altro Italia Yachts 11.98 Guardamago, di Massimo Piparo. Ma occhio a Raffica, DK46 di Pasquale Orofino (secondo in Classe A), Varenne, Italia Yachts 11.98 di Giovanni Toscano (primo in Classe B Crociera/Regata), e Extra 1, X41 di Massimo Barranco (secondo in Classe B). Al terzo posto provvisorio in Classe A prima del giorno finale c’è Tetta, IMX45 di Giacomo Dell’Aria, in Classe B c’è We Try, Italia Yachts 11.98 di Gerardo Nolè.

GRUPPO 2

Testa a testa a pari punti tra il First 35 Squalo Bianco di Concetto Costa e l’X-35 Trottolina BellikosaRace di Saverio Trotta per il titolo in Classe C Regata, ma è vicinissimo alla vetta l’Italia Yachts 9.98 Unpopergioco di Nicola Vescia, terzo assoluto e primo in Classe C Crociera/Regata. Per il podio in corsa anche il First 35 South Kensington di Massimo D’Andrea Licata, e l’X-35 Lauria x 100 di Alessandro Costa (terzo in Classe C Regata), mentre Wanax, X37 di Giovanni Jonata Di Cosimo, è sesto assoluto e terzo Classe C Crociera/Regata. Saranno regate tirate ed emozionanti, con in palio gli “scudetti” della vela d’altura inshore.

QUI IL LINK ALLE CLASSIFICHE DIVISE IN GRUPPO 1 E GRUPPO 2: