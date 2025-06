J/70 Mixed Plus World Championship 2025, Yupi mantiene il controllo nel Day 2

Torbole – Seconda giornata di regate oggi a Torbole per il Mondiale J/70 Mixed Plus. L’Ora, pur più leggera rispetto a ieri, non ha tradito: ha soffiato abbastanza da regalare alla flotta tre regate regolari, divertenti e combattute.

Al comando della classifica resta saldo il team spagnolo Yupi, con Joan Cardona al timone. Per loro, una giornata in costante crescita chiusa con i parziali 3-2-1, sempre dentro la top 3, a dimostrazione di grande consistenza. Alle loro spalle, a 6 punti di distanza, gli australiani di Vamos continuano a inseguire senza mollare: sono loro i vincitori delle prime due prove della giornata di oggi. Terza posizione per gli svedesi di Sailracing, con Anton Dahlberg al timone, che oggi hanno messo a segno un 2-5-3 e condividono lo stesso punteggio dei secondi in classifica.

Appena fuori dal podio troviamo Joel Ronning con Catapult, che paga dieci punti di distacco dalla zona podio. Poco più indietro, con un solo punto di ritardo, Mauro Roversi con J-Curve. A testimoniare l’altissimo livello di questa flotta, basti pensare che To Nessa, il team brasiliano con ben nove medaglie olimpiche a bordo, occupa al momento la sesta posizione del ranking generale.

Per trovare il primo equipaggio Corinthian bisogna scendere all’undicesimo posto: è DSP di Douglas Struth. A inseguirlo ci sono gli americani di Dime, timonata da Andrew Loe, staccati di appena 2 punti, e Piccinina di Stefano Roberti, a un solo punto di distanza.

Una giornata che conferma l’intensità di questo campionato e lascia presagire ancora grandi emozioni nelle prossime 5 prove: il prossimo start è in programma per domani alle 13.00.

La stagione 2025 di J/70 Italian Class è supportata da Lincoln International, Gottifredi Maffioli, Garmin, VelaMania, North Sails Collection, UtilGraph, Gin Vento e Cantine Tinazzi.

Per consultare la classifica clicca qui.