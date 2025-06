Matteo Sericano co-skipper di Luca Rosetti sul Class 40 Maccaferri Futura per la Les Sables – Horta – Les Sables

Les Sables d’Olonne – Il velista genovese Matteo Sericano si prepara alla prima vera prova oceanica della stagione 2025 in Class 40 che, dopo l’esordio in Mediterraneo del 2024, si svolgerà per buona parte in Oceano. Oltre al programma con il Class 40 Lucente (VPLP del 2022), di cui è skipper e con il quale lo scorso anno ha ottenuto la vittoria della Middle Sea Race, Sericano ritorna a correre in Oceano con un suo grande amico, Luca Rosetti. Il genovese sarà infatti il co-skipper del Class 40 Maccaferri Futura, nella stagione d’esordio, in alcune regate a cominciare dalla Les Sables-Horta-Les Sables che partirà sabato 28 giugno dalla Francia.

Il percorso è di 2540 miglia totali, andata e ritorno da Les Sables con scalo ad Horta. La seconda tappa dalle Azzorre alla Francia prenderà il via l’8 luglio, la vittoria viene assegnata sulla somma dei tempi tra le due tappe.

“Sarà una regata bellissima con alto livello, con tante barche iscritte ed equipaggi molto forti. In più il meteo per questa prima tappa sembra essere interessante, molto veloce nella prima parte e con una transizione da giocare sotto una dorsale, saranno condizioni dove dovremo fare delle scelte strategiche, e ci piace molto” ha commentato Matteo Sericano dalle banchine di Les Sables d’Olonne.

Una sfida importante per Sericano, che ha come filo conduttore l’amicizia con Luca Rosetti: i due infatti hanno diviso il cammino della scorsa stagione con il Class 40 Lucente e hanno vissuto insieme per un periodo, mentre lavoravano a Genova sui rispettivi Class 40. In questa stagione saranno compagni per alcune regate su Maccaferri, e avversari su altre. Con Lucente infatti Sericano prenderà parte ancora alla 40 Malouine l’11 settembre, prima però sarà ancora impegnato su Maccaferri Futura al Rolex Fastnet il 26 luglio.

Dal Class 40 all’altura a rating, Sericano è anche per questa stagione uno degli elementi chiave del pozzetto sul Ker 46 Lisa R di Giovanni Di Vincenzo, dove ricopre il ruolo di navigatore ed è a bordo per il programma altura della barca italiana. Ad accompagnare Matteo Sericano in questa stagione sul ci saranno i partner Aquilia Consulting, Ropeye, Tyrolit e Indemar.