OM International Ledro Match Race, Si inizia nel segno di Rocco Attili

Lago di Ledro – Condizioni di vento leggero non hanno impedito il completamento del programma relativo alla prima giornata dell’OM International Ledro Match Race, unico Grado 2 in Italia valido per il World Match Racing Tour, organizzato dall’Associazione Vela Lago di Ledro.

Il PRO Fabio Barrasso è riuscito a completare un numero considerevole di match, tanto che Rocco Attili (86%), testa di serie numero uno del tabellone e campione uscente, ha portato a termine sette match, vincendone sei e perdendo solo contro l’irlandese Ruairi Finnegan, attualmente quarto a pari merito con lo sloveno Bojan Raiar (67%).

Provvisoriamente secondi, a pari merito con il 71%, il francese Ange Delerce e l’estone Mati Sepp, presente a tutte le edizioni di questo iconico evento di match race che conta sulla partecipazione di ben dodici timonieri.

Le regate valide per il Round Robin, utili quindi a definire i qualificati per i turni successivi, riprenderanno nella mattinata di domani. Condizioni meteo permettendo, il Comitato di Regata ha in animo di far svolgere anche i primi match delle fasi finali.

Ricordiamo che l’OM International Ledro Match Race si concluderà domenica con la disputa delle finali, cui seguirà la cerimonia di premiazione.