J/70 Mixed Plus World Championship 2025: Yupi allunga in vetta, To Nessa si allunga in zona podio: cresce l’attesa per il gran finale a Torbole

Torbole – Giornata intensa e ricca di contenuti tecnici quella appena conclusa a Torbole, dove prosegue con grande ritmo il primo Campionato del Mondo J/70 Mixed Plus. Il Garda ha ancora una volta offerto uno scenario perfetto, con l’Ora che ha soffiato puntuale da 195°, tra i 12 e i 18 nodi, caratterizzata da raffiche e salti di vento che hanno messo alla prova equipaggi e tattici. Le tre prove in programma sono state portate a termine regolarmente, in un campo di regata dove le scelte strategiche hanno fatto la vera differenza.

La prima regata di giornata ha visto una bellissima vittoria da parte di un equipaggio Corinthian, Lift Ticket², a conferma della grande eterogeneità e dinamicità di una flotta altamente inclusiva. In questa classe infatti, oltre il 50% dei velisti presenti è di sesso femminile, uno degli obiettivi principali perseguiti dalla Classe Internazionale J/70 nella creazione del format Mixed Plus.

Nella seconda prova di giornata è tornato a imporsi Yupi, l’equipaggio spagnolo guidato da Joan Cardona Méndez, bronzo olimpico a Tokyo 2020, che aveva già dominato le prime due giornate. Con la vittoria in Race 8 e un secondo posto in Race 9, Cardona consolida la leadership in classifica generale, dove ora comanda con 8 punti di vantaggio sull’australiana Vamos di Tim Ryan.

Grande giornata anche per il team brasiliano To Nessa, protagonista di un 3-3-4 che lo riporta sul podio provvisorio. A bordo, la leggenda della vela Torben Grael, sua figlia Martine e la compagna d’equipaggio Kahena Kunze, tutte e tre medaglie olimpiche. Scivola in quarta posizione Sailracing dalla Svezia, ora a 14 punti dalla zona podio. Quinto posto stabile per J-Curve di Mauro Roversi.

Tra i non professionisti (Corinthian), la leadership al momento è di Dime di Andrew Loe, ma la battaglia per il titolo è apertissima: DSP è secondo a pari punti, penalizzato solo da risultati parziali inferiori. Sale in terza posizione White Hawk di Gianfranco Noè, staccato di tre punti dal duo di testa e protagonista di una splendida regata oggi, in cui ha girato la prima boa di bolina al comando della flotta. Completano la top five Piccinina di Stefano Roberti e Furio di Keith Whittemore.

Restano ora due prove da disputare, sulle undici in programma, per concludere questa prima storica edizione del Campionato del Mondo J/70 Mixed Plus. Domani, a partire dalle ore 11, si regaterà per scoprire chi sarà il primo equipaggio a contendersi il titolo. Nel pomeriggio, si terranno le premiazioni presso il Circolo della Vela Torbole.

La stagione 2025 di J/70 Italian Class è supportata da Lincoln International, Gottifredi Maffioli, Garmin, VelaMania, North Sails Collection, UtilGraph, Gin Vento e Cantine Tinazzi.

Per consultare la classifica clicca qui.