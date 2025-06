RS21 WORLD CHAMPIONSHIP 2025: PRESENTATO A PORTO ROTONDO IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Porto Rotondo (Olbia)-Presentato presso lo Yacht Club Porto Rotondo il prossimo appuntamento del mondiale classe RS21 nella specialità Campionato di Flotta.

Organizzato dallo Yacht Club Porto Rotondo, in concorso con la Classe Italiana RS21 e l’autorizzazione della Federazione Italiana Vela, il mondiale RS21 – Campionato di Flotta prenderà vita dal 24 al 27 settembre 2025 e vedrà numerosi atleti internazionali darsi battaglia tra le boe per ottenere o confermare il titolo, tra i quali ben dieci atleti medagliati delle precedenti edizioni.

Porto Rotondo si appresta a ospitare oltre 200 atleti per un nuovo mondiale di vela che la vede protagonista come destinazione, dei quali circa 100 stranieri provenienti da tutti i continenti ai quali si aggiungono equipaggi italiani e naturalmente, della Sardegna.

Porto Rotondo si conferma essere una delle mete preferite da atleti e Team Manager, grazie all’elevata capacità nell’organizzazione di eventi di tale portata e naturalmente, alle caratteristiche ambientali e meteo che ne fanno uno dei luoghi più attrattivi per eventi sportivi velici.

Anche il mondiale RS21 – Campionato di Flotta, come altri eventi sportivi simili già organizzati nella località sarda, è un’occasione importante per sfruttare i periodi di spalla della stagione estiva ottenendo al contempo, l’attenzione sui media internazionali con ricadute sul turismo anche nel lungo periodo. Lo sport dunque, si conferma uno dei volani più efficaci per la promozione del territorio e il mondiale RS21 contribuirà nuovamente, come già fatto nel 2023, a proiettare l’immagine della Sardegna come meta ideale per la pratica dello sport velico e destinazione turistica.

Il presidente della Classe RS21, Davide Casetti, in merito al Mondiale 2025 ospitato a Porto Rotondo, ha dichiarato: “Sono molto felice che il board della RS21 International Class, che presiedo dall’inizio dell’anno, abbia votato per tornare a Porto Rotondo per il Mondiale 2025 dopo la positiva esperienza del 2023; in questi due anni la classe in generale è cresciuta molto e ci aspettiamo non meno di 60 barche da tutto il mondo. Così come per la CUP, anche per il Mondiale la Classe Italiana cui è demandata l’organizzazione insieme allo YCPR, darà un segnale forte sulla sostenibilità e la riduzione dell’impatto sull’ambiente coinvolgendo i propri partner. Credo abbiamo tutti gli ingredienti per un evento di grande successo”.

Il presidente dello Yacht Club Porto Rotondo, Fabrizio Ferrero De Falco, ha dichiarato: “Dopo il successo delle precedenti edizioni siamo orgogliosi di avere un’ulteriore occasione per sostenere il rilancio del club, con eventi di grande impatto presso il pubblico internazionale. Il mondiale RS21 2025 è la conferma delle azioni messe in campo dal team dello Yacht Club, la rotta necessaria per fare di Porto Rotondo una destinazione di forte richiamo per gli eventi velici internazionali. Numerose migliorie logistiche all’interno dello Yacht Club e nelle aree circostanti la storica sede, ci permettono di offrire ad atleti e team a terra ospitalità di alto livello, sebbene sempre conviviale e anche per questo in grado di contribuire attivamente al risultato.

Abbiamo già ricevuto preiscrizioni da equipaggi provenienti da Europa e USA, con squadre giovanili under 23. Il nostro progetto continua con l’organizzazione del Blu Village, con nuovi partner ambientali e una maggiore integrazione del territorio. Non solo un evento sportivo dunque, ma anche un’occasione per promuovere comportamenti virtuosi, responsabili e sostenibili, presso il variegato pubblico di atleti, team e spettatori. Per lo Yacht Club Porto Rotondo il Mondiale RS21 è un’ulteriore occasione per trasmettere al grande pubblico la passione per uno sport ecologico, sano e accessibile, dove temi come la parità di genere e la sostenibilità sono sempre accostati al divertimento puro.

Lo Yacht Club Porto Rotondo ha l’obiettivo di accogliere tutti, appassionati della vela ma anche del mare in generale, per comunicare il territorio ed essere un centro di condivisione per la comunità”.