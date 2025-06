MILLENIUM FALCON VINCE L’INVITATIONAL SMERALDA 888

Invitational Smeralda 888 2025. Crediti foto: YCCS/Daniele Macis

Porto Cervo-Si è conclusa oggi l’Invitational Smeralda 888, evento organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda inserito all’interno del circuito della classe. A seguito di tre giornate di regate, Millenium Falcon conquista la vittoria seguito da Stay Rude e Vamos Mi Amor.

All’edizione 2025 dell’evento hanno preso parte 10 team di cui quattro hanno regatato in rappresentanza dello YCCS: Giada di Germano Scarpa, Bloody Mathilde di Nicolò Saidelli e BeCool di Vittorio Lombardi Stronati che ha affrontato suo fratello, Guglielmo, a bordo di Stay Rude, sempre in regata con il guidone dello YCCS. Gli altri team partecipanti sono stati: Django di Giovanni Lombardi Stronati, Ziva di Silva De Longhi, Capocaccia di Luigi Guarnaccia, Vamos Mi Amor di Carlo di Borbone, Millenium Falcon di Marco Favale e Paka A di Martin Nweeia.

Gli eventi della classe Smeralda 888 sono sempre stati caratterizzati da un’atmosfera amichevole e allo stesso tempo competitiva. A conferma di questo vi è la presenza di velisti noti nel professionismo velico tra cui: Daniele Cassinari, Giorgio Poggi, Gaetano Figlia di Granara, Stéphane Christidis, Andrea Casale, Giulio Desiderato ed Ettore Botticini, ex membro dell’equipaggio Young Azzurra durante la campagna foiling del 2020/2021.

Le regate hanno preso il via venerdì 27 giugno, a seguito del Briefing ufficiale sulla terrazza panoramica dello YCCS. Gli equipaggi si sono ritrovati sul campo di regata antistante Porto Cervo per il primo segnale di partenza alle ore 14.30. Un vento di Maestrale, cresciuto di intensità nel corso del pomeriggio, ha consentito lo svolgimento delle tre prove in programma così come il giorno successivo le condizioni meteo hanno permesso di completare le altre tre prove in programma. Oggi, giornata conclusiva dell’evento, i team hanno affrontato le ultime due prove a bastone, sempre sul campo di regata posizionato di fronte a Porto Cervo, registrando un totale di otto prove.

Sono state tre giornate intense in mare, le partenze hanno visto la flotta sempre compatta così come i giri alle boe di bolina e ai gate di poppa. I giochi sono rimasti aperti fino alla fine, a conclusione della penultima prova Millenium Falcon è riuscito ad allungare le distanze guadagnando un distacco di 6 punti su Capocaccia, Stay Rude e BeCool i quali si trovavano tutti a pari punti. Il team Django seguiva dietro di un punto e Vamos Mi Amor distaccato di due dai tre equipaggi a pari punteggio.

Il team Millenium Falcon, vincitore dell’evento, in primo piano. Crediti foto: YCCS/Daniele Macis

L’ultima regata è stata decisiva, Millenium Falcon aveva come obiettivo capitalizzare il vantaggio e conquistare la vittoria mentre è stata battaglia per il secondo e terzo posto. Buona la partenza di Millenium Falcon ma è partita altrettanto bene Giada, timonata dal socio YCCS Germano Scarpa, che è stata in testa fino al soprasso da parte di Millenium Falcon avvenuto al primo gate di poppa. Da quel momento in poi il team dello Yacht Club de Monaco ha esteso gradualmente il vantaggio fino al traguardo, sugellando così la vittoria dell’evento. Vamos Mi Amor, terzo sul traguardo, ha regatato in maniera pulita tallonando Giada e difendendosi da Stay Rude, sempre molto vicino. Qualche sbavatura invece non ha favorito Capocaccia e BeCool che hanno chiuso la prova rispettivamente sesto e ottavo. Grazie a questi parziali Stay Rude si è posizionato al secondo posto nella classifica generale seguito da Vamos Mi Amor che, per un punto, ha avuto la meglio su Capocaccia.

A conclusione delle prove in mare si è svolta la Premiazione finale presso lo Yacht Club Costa Smeralda, il vincitore è stato omaggiato di un comunicatore satellitare, inReach Mini 2, da parte del Technical Partner Garmin Marine.

Il prossimo appuntamento per lo YCCS sarà sempre con gli scafi disegnati da German Frers, infatti dal 4 al 6 luglio è in programma la Coppa Europa Smeralda 888.

Risultati



Elenco iscritti



Crediti foto: YCCS/Daniele Macis