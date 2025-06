OM International Ledro Match Race: Rocco Attili si conferma campione

Lago di Ledro – E’ Rocco Attili il vincitore dell’edizione 2025 dell’OM International Ledro Match Race, unico Grado 2 in Italia valido per il World Match Racing Tour, organizzato dall’Associazione Vela Lago di Ledro.

Il timoniere italiano, iscritto all’evento come testa di serie numero uno, ha superato in finale Lennard Bal con il punteggio di 3 a 1 dopo aver rischiato di essere eliminato da Tom Foucher in semifinale. Nel tardo pomeriggio di ieri il timoniere francese si era infatti portato sul 2 a 0 prima di essere rimontato da Attili nella mattinata di oggi.

A Tom Foucher è poi scappata anche la terza piazza, superato nella finalina di consolazione con il punteggio di 2 a 0 dell’estone Mati Sepp.

Il resto della classifica è stato deciso dal format King of the Castle: a piazzarsi dal quinto posto in poi sono stati Ange Delerce, Ruairi Finnegan, Bojan Rajar, Martin Allix, Marcello Torre, Patryk Zbroja, Julia D’Amodio e Michal Gryglewski.

L’evento, coordinato dal PRO Fabio Barrasso, si è concluso con la cerimonia di premaizione, svoltasi presso la clubhouse dell’Associazione Vela Lago di Ledro.

Per consultare le classifiche clicca qui.