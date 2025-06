Premiati i protagonisti della IV Viareggio Bastia Viareggio – Trofeo Angelo Moratti 2025

Concluso con successo Viareggio Yachting Destination Events 2025.

Viareggio– Con la splendida serata e la cena di gala lungo la banchina del CN Versilia, è calato il sipario sull’edizione 2025 della Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Moratti, regata che, organizzata dal Club Nautico Versilia in collaborazione con il Comune di Viareggio e il Consorzio Navigo, sotto l’egida della FIV e con il patrocinio di Regione Toscana, Marina Militare, Comuni di Viareggio e Bastia, Associazione Marevivo, con il supporto della Capitaneria di Porto di Viareggio, dell’Autorità Portuale Regionale Toscana e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e la collaborazione con l’UVAI, ha portato la Vela sulla tradizionale rotta tra la Versilia e la Corsica, rispettando l’ecosistema del tratto di mare coinvolto.

Nel corso della cerimonia conclusiva, alla presenza di numerose Autorità civili e militari, sono stati consegnati i riconoscimenti speciali 2025 e premiati i protagonisti di questa quarta edizione supportata dai Partner istituzionali Comune di Viareggio e dalla partecipata iCARE Viareggio Porto 2020, dai Partner non istituzionali Next Yacht Group, Azimut Investimenti, Ab Yachts Maiora, Cantiere Codecasa, Axa Assicurazioni Agenzie di Viareggio Forte dei Marmi Pisa, Slam, Fondazione Banca del Monte di Lucca, dal Sustainability Partner Marevivo e dai locali Galliano e Vannucci Piante.

Dopo i saluti e i ringraziamenti del Presidente del CNV Roberto Brunetti, dell’Assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico del Comune di Viareggio Alessandro Meciani e il Presidente II Zona Fiv Lorenzo Barberi, la Delegata Toscana Marevivo Marina Gridelli ha consegnato il premio Marevivo al Comandante della Capitaneria di Porto di Viareggio CF Silvia Brini per i 160 anni di attività della Guardia Costiera mostrando anche un coinvolgente video sulla preziosa attività della Capitaneria di Porto Guardia Costiera, Andrea Tittocchia Azimut Capital Management Sgr il premio speciale Azimut Investimenti per l’innovazione al CEO Marco Galaberni del Cantiere Inesse, Cristina e Piero Sodini la targa per i 10 anni dalla scomparsa di Francesco Sodini a Daniele Bresciano, e il Comandante CP Viareggio CF Silvia Brini il premio speciale a Roberto Lacorte.

Dopo i ringraziamenti alle Autorità, alle Istituzioni, al CONI, alla FIV, all’UVAI, al Comitato di Regata, ai partner e allo staff che ha contribuito al successo della manifestazione, il Direttore Sportivo del CNV Muzio Scacciati, ha invitato i presenti a guardare insieme il suggestivo video riassuntivo dei momenti salienti della manifestazione e ha iniziato la premiazione della regata.

Il Consigliere CNV Pio Zerbinati ha premiato il Comitato di Regata -Presidente Riccardo Incerti Vecchi, affiancato da Alessandra Virdis, Beatrice Bolletti, Alessandro Beppi, Luciano Bonuccelli e Silvio Dell’Innocenti-, Andrea Palestini della Fondazione Banca del Monte di Lucca ha consegnato il Premio Speciale a Silvio Nuti e Soriano Ceccanti (Catamarano Elianto- Fondazione Mare Oltre di Viareggio), il presidente iCare Moreno Pagnini il premio iCARE-Viareggio Porto 2020 all’equipaggio più giovane (impegnato a bordo del 50′ K9 di Gianluca Giurlani) e quello riservato alla ragazza più giovane in regata (Anna Giurlani 14 anni), ed Emanuele e Paola Poggi Poli il Premio Axa al 1° Classificato IRC Under 60′ (il Vismara MOMI 80 di AngeloMario Moratti e Nicola Minardi). Il Segretario Generale Autorità Portuale Regionale Toscana Massimo Lucchesi ha invece premiato il 2° Classificato ORC (Gian Luca Giurlani di K9), il vice Presidente CNV Marco Brusco il 1° Classificato ORC (il Farr 52 Lucifero co-armato da Giordano Cardini e Nanni Lombardi) e Katia Balducci, Presidente di Navigo il 2° Classificato IRC (MOMI).

Ed infine lo skipper triestino Furio Benussi e il suo Fast and Furio Sailing Team (con il Maxi 100′ Arca SGR già vincitori delle tre edizioni precedenti) sono stati premiati come primi Classificati IRC e hanno ricevuto il Trofeo d’argento “Angelo Moratti” riservato al vincitore in tempo reale da Presidente del CNV Roberto Brunetti, dall’Assessore Meciani e dal Comandante Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi.

In equipaggio con Furio Benussi, Giulia Ascione, Andrea Ballico, il tattico Gabriele Benussi, Sla Cvetkovic, Lorenzo De Stefano, Giovanni Battista Del Buono a prua, Iztok Knafelc, Michele Calandra, Mitja Beltram, Enrico Nali, Gianluca Salateo, Matteo Stroppo, Marco Totis, Enzo Tulisso, Marco Villani, Barbara Pernar e Giovanni Scribano.

Oltre alla regata, seguita anche da terra grazie a www.sgstracking.com, e alla serata conclusiva, hanno riscosso molto successo i numerosi eventi organizzati nelle quattro giornate della manifestazione al Villaggio Regate posizionato davanti al Club Nautico Versilia (la tavola rotonda “Verso nuovi Orizzonti. Approdo Turistico La Madonnina: le opere della fase due” con il Sindaco di Viareggio Giorgio del Ghingaro, il Presidente iCare Moreno Pagnini e il Direttore Navigo Pietro Angelini, e le due interviste di Fabio Pozzo intervisterà a Caterina Banti e a Roberto Lacorte).

La IV Viareggio-Bastia-Viareggio – Trofeo Angelo Moratti 2025, infatti, è stato l’appuntamento conclusivo di Viareggio Yachting Destination Events 2025, la kermesse organizzata dal 9 al 28 giugno dal Club Nautico Versilia con il patrocinio e il sostegno del Comune di Viareggio, il supporto logistico di Navigo srl, il main partner iCare Viareggio Porto 2020 e la preziosa collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio e Autorità Portuale Regionale Toscana.

La serata si è chiusa dando l’arrivederci alla prossima edizione della Viareggio-Bastia-Viareggio Trofeo Angelo Morattche si svolgerà dal 24 al 27 giugno 2026.

Aggiornamenti, foto e informazioni utili sui siti www.vbvrace.it e www.clubnauticoversilia.it, sulle pagine social -Facebook e Instagram- dedicate e su https://www.racingrulesofsailing.org/documents/9161/event?name=viareggio-bastia-viareggio-trofeo-angelo-