Yupi è il primo Campione del Mondo J/70 Mixed Plus DSP trionfa tra i Corinthian

Torbole – È difficile immaginare un debutto migliore per il primo Campionato del Mondo J/70 Mixed Plus, andato in scena a Torbole, sul Lago di Garda. In uno dei luoghi più iconici della vela internazionale, cinquanta equipaggi provenienti da 18 nazioni hanno dato vita a una settimana di regate spettacolari, intense e significative. Un successo pieno per un format innovativo che, fin dalla sua prima edizione, ha saputo attrarre non solo i protagonisti più esperti della classe J/70, ma anche oltre 25 ex atleti olimpici e una rappresentanza femminile da record: più di 125 donne in flotta, un numero straordinario rispetto alla media abituale.

A fare da cornice a questo evento di altissimo livello, il Lago di Garda con le sue inconfondibili condizioni estive e l’accoglienza impeccabile del Circolo Vela Torbole, che ha saputo offrire ospitalità e professionalità a oltre 250 partecipanti da tutto il mondo. Un mix perfetto di sport, passione e visione per il futuro della vela, coordinato dall’organizzazione esperta di J/70 Italian Class e J/70 International Class.

A emergere nettamente su tutti, sin dalla prima giornata, è stato l’equipaggio spagnolo di Yupi, che ha imposto il proprio ritmo alla classifica con prestazioni costanti e impeccabili. Al timone, Joan Cardona Méndez, medaglia di bronzo nella classe Finn ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, capace di dimostrare una gestione della flotta e delle condizioni meteo sempre lucida ed efficace.

Ma quella di Yupi non è stata una vittoria scontata. Nonostante il dominio dimostrato nei primi giorni, il titolo è stato deciso soltanto nell’ultima prova del campionato, con un finale al cardiopalma. È proprio lì che l’equipaggio spagnolo ha saputo reagire alla rimonta degli australiani di Vamos, riuscendo a difendere la leadership con un margine risicatissimo: soltanto due punti di vantaggio nella scoreline finale. Tim Ryan e il suo team hanno infatti messo a segno un secondo e un primo posto nelle ultime due regate, rosicchiando progressivamente il distacco da Yupi e conquistando una meritata medaglia d’argento.

Il terzo gradino del podio è andato a Sailracing, l’equipaggio svedese capitanato da Anton Dahlberg, staccato di 30 punti dai secondi. Ai piedi del podio To Nessa dal Brasile, mentre la quinta posizione è appannaggio di Catapult, timonata dall’americano Joel Ronning.

Chiudono la top ten, nell’ordine: J-Curve di Mauro Roversi (Italia), Lujzi (Ungheria), Brutus II (Gran Bretagna), T.One (Italia) di Manfredo Toninelli – anche vincitore della divisione One Pro, con un solo professionista a bordo – e War Canoe (USA).

“Siamo davvero felici di aver vinto questo primo Campionato del Mondo Mixed Plus,” ha commentato Joan Cardona Méndez. “È stato un evento speciale, diverso da qualsiasi altra regata. Il livello era altissimo e vedere così tante veliste in acqua è stato bellissimo. Il Lago di Garda ci ha regalato condizioni perfette e il nostro team ha lavorato in grande sintonia sin dal primo giorno. Un’esperienza che ricorderemo a lungo.”

Appena fuori dalla top ten si posizionano in fila i migliori cinque equipaggi Corinthian, che occupano compatte le posizioni dall’undicesima alla quindicesima. La classifica finale vede al primo posto DSP di Douglas Struth (Gran Bretagna), che nella giornata decisiva ha superato Dime di Andrew Loe (USA), fino ad allora leader della divisione. Il terzo gradino del podio va a White Hawk di Gianfranco Noè, già campione mondiale Corinthian. A completare la top five sono Piccinina di Stefano Roberti (Monaco) e Ciclone di Yann Inghilesi (Italia).

Nel format Mixed Plus sono previsti anche riconoscimenti speciali per la miglior timoniera donna e per il miglior equipaggio interamente femminile. Il premio come miglior team tutto al femminile è stato assegnato a Hollandsch Glorie di Sanne Crum, mentre quello per miglior donna al timone è andato a Lujzi dall’Ungheria, con Luca Kis-Szolgyemi. Infine, il premio per il miglior team della divisione Young è andato a Bulla – Yacht Club Italiano, con Matilde Garaventa al timone.

Calato il sipario su questo evento internazionale senza precedenti, la stagione sportiva organizzata da J/70 Italian Class proseguirà sempre sul Lago di Garda tra tre settimane: dal 18 al 20 luglio è in programma il terzo atto della J/70 Cup 2025.

La stagione 2025 di J/70 Italian Class è supportata da Lincoln International, Gottifredi Maffioli, Garmin, VelaMania, North Sails Collection, UtilGraph, Gin Vento e Cantine Tinazzi.

