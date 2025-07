Il J24 Bruschetta Guastafeste si aggiudica il Trofeo Fabio Apollonio 2025

Ben organizzata dall’Associazione Velica Trentina nelle splendide acque del lago di Caldonazzo, si è conclusa, dopo quattro prove e tanta ospitalità, la quarta tappa del Circuito Nazionale J24. Sul podio anche Dejavù e Armageddon.

Lago di Caldonazzo-Località Valcanover-Dopo quattro prove disputate nelle splendide acque del lago di Caldonazzo a Pergine Valsugana in Località Valcanover da una quindicina di equipaggi in rappresentanza di numerose Flotte italiane, si è conclusa con successo la Regata Nazionale J24 – Trofeo Fabio Apollonio (a coefficiente 2), ben organizzata nel fine settimana appena concluso dall’Associazione Velica Trentina e valida come quarta tappa del Circuito Nazionale 2025.

Sul gradino più alto del podio della manifestazione -voluta anche in ricordo dell’amico Fabio Apollonio, già presidente della Classe Italiana-, grazie ad un tris di vittorie di giornata, l’equipaggio di Ita 469 Bruschetta Guastafeste timonato da Pierluigi Puthod e armato dalle sorelle Sonia ed Alessia Ciceri e da Ancilla Scaccia (CV Tivano; 3 punti; 1,1,4,1 ). Secondo posto per Ita 476 Déjà Vu armato e timonato dal compagno di circolo Ruggero Spreafico (CV Tivano; 7 punti, 2,2,3,3) che ha preceduto Ita 461 Armagedon armato e timonato da Fabio De Rossi (Circolo Nautico Brenzone; 9 punti; 5,11,2,2).

Seguono nell’ordine Ita 432 Kaster armato dal Capo Flotta Garda-Caldonazzo Giuliano Catarozzi e timonato dalla figlia Federica, Ita 507 Cucuia di Ubaldo Ranzi (CV Sarnico) e Ita 438 Rabbit di Francesco Nucara (CVMare).

Le regate sono state molto tecniche e gli equipaggi sono stati costretti a virare molto frequentemente per sfruttare al massimo le oscillazioni del vento. Nonostante il vento instabile, infatti, la Giuria è riuscita a far disputare quattro delle sei prove in programma: tre nel pomeriggio di sabato -la prima con vento che ha più volte cambiato intensità e direzione e le altre due regolari-e una bella regata domenica con vento da sud arrivato dopo una lunga attesa, proprio poco prima dello scadere del tempo limite per la partenza.

Impeccabile, come sempre, l’ospitalità della Velica Trentina. Grande, infatti, è stata ancora una volta la soddisfazione per la perfetta riuscita di questa manifestazione sia da parte dei partecipanti -che hanno apprezzato e gradito anche l’ottima ospitalità e gli squisiti prodotti locali- che del direttivo della Velica Trentina e dei fratelli Dario e Giuliano Cattarozzi grazie ai quali il J24 si è diffuso anche sul lago di Caldonazzo.

Gli equipaggi del Monotipo a chiglia più diffuso e popolare al modo, progettato da Rod Johnstone nel 1976 ma sempre attualissimo proseguiranno il Circuito Nazionale 2025 nel fine settimana del 13 e 14 settembre quando la Sezione di Agropoli della Lega Navale Italiana (ww.leganavaleagropoli.it agropoli@leganavale.it) e il Capo Flotta Peppe Manganelli accoglieranno i regatanti in occasione della Regata Nazionale a coeff. 2, valida come quinta tappa.