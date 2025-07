SAFRAN vince il 16° Rally della Laguna

Ultimo weekend di giugno, 16° Rally della Laguna 2025, evento velico valido per il XVII Trofeo il Briccolone Assonautica Venezia, due giorni di marineria, sportività e divertimento alla scoperta della laguna di Venezia.

L’evento, organizzato da Assonautica, Lega Navale Italiana – Sezione di Padova e Vento di Venezia, ha visto partecipanti 23 imbarcazioni tra i sei ed i 10 metri, oltre 90 velisti, provenienti anche da da fuori regione come Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, che si sono messi in gioco navigando in laguna tra briccole, secche, flussi e riflussi di marea dimostrando che con la marineria si può divertirsi indipendentemente dalle tipologie di barche.

Partiti sabato 28 giugno dal Porto Turistico San Felice a Chioggia, dopo due corse lungo la navigazione, la flotta è approdata a Venezia Certosa Marina accolti dallo staff di Vento di Venezia e presso il nuovo Chiosco Certosa si è svolta la conviviale “Ristorally”. La domenica ritorno a Chioggia con altre due gare.

A vincere questa 16^ edizione del Rally della Laguna Safran, un Ufo22 dell’armatore Alberto Gandolfo, a seguire 4Monkeys di Giampietro Sforza e al terzo posto Mite di Cristian Marcon.

Prossimo appuntamento il 6 Settembre con il Rally che si svolgerà nella laguna Sud, organizzato in collaborazione con la Lega Navale- sezione di Chioggia.

I punteggi dei due Rally decreteranno il vincitore assoluto dell’ambito Trofeo il Briccolone di Assonautica di Venezia, che sarà consegnato il 26 Settembre.