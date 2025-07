29er European Championship: La Fraglia Vela Riva pronta per ospitare l’evento clou della sua stagione agonistica

Riva del Garda– Sono più di duecentocinquanta, provenienti da ventinove Nazioni, gli equipaggi iscritti al 29er European Championship, evento ospitato dalla Fraglia Vela Riva si è aperto ufficialmente nel tardo pomeriggio di oggi, quando, anticipati dalla banda, gli oltre cinquecento velisti si sono radunati in Piazza III Novembre, davanti alla sede del Municipio di Riva del Garda, per assistere alla cerimonia di apertura.

Si è trattato del primo atto formale di questa importante manifestazione, riservata agli specialisti di questo doppio giovanile, propedeutico al passaggio verso classi olimpiche come Nacra 17 e 49er, standard o FX. e per questo particolarmente partecipato e diffuso a livello globale.

Non è la prima volta che la Fraglia Vela Riva ospita la International 29er Class Association; anzi, ormai da tempo i vertici della classe hanno scelto l’Alto Garda per lo svolgimento delle finali del competitivo circuito Eurocup. Appuntamento che si ripeterà anche quest’anno verso la fine di ottobre.

Previsto sulla distanza di sei giornate, il 29er European Championship sarà equamente diviso in tre giorni dedicati alle qualificazioni e tre riservati alle prove valide per la fase finale. La manifestazione terminerà l’8 luglio, quando è prevista la cerimonia di premiazione.

A coordinare lo svolgimento delle operazioni sarà il PRO, nonchè presidente dell’International 29er Class Association, Peter Lubeck mentre a presiedere la Giuria Internazionale è stato chiamato Niall Macleod.

“Per la Fraglia Vela Riva è un vero onore ospitare un evento di riferimento per la vela giovanile come il Campionato Europeo 29er. Un appuntamento che, a giudicare dalla straordinaria partecipazione registrata, ha numeri e respiro quasi da Campionato Mondiale. Un sentito ringraziamento va ai volontari e a tutti i collaboratori che, già da giorni, stanno lavorando con impegno per garantire la miglior riuscita dell’evento. Si tratta di una manifestazione che resterà a lungo nella memoria di chi vi prenderà parte, e che rappresenta già oggi un’importante occasione per il territorio, con oltre 6.000 presenze totali stimate e un impatto economico significativo. Inoltre, Riva del Garda e tutto il Garda Trentino potranno contare nei prossimi sei giorni su una visibilità eccezionale, grazie alla copertura su numerosi siti web e sui principali canali social” ha commentato il presidente della Fraglia Vela Riva, Andrea Camin.

Per info e classifiche clicca qui.