Il TP52 Blue e il Bluenext Sailing Team pronti per il Trofeo S.M. La Reina

Valencia – Inizia domani a Valencia, grazie all’organizzazione del Reale Club Nautico di Valencia, la ventiseiesima edizione del Trofeo S.M. La Reina, classico appuntamento del calendario agonistico “mediterraneo” utilizzato dai più per preparare la partecipazione alla Copa del Rey valida anche come campionato europeo ORC, in programma verso fine mese a Palma di Maiorca. Più di cento gli iscritti, divisi in diverse classi, tutte particolarmente competitive in virtù dei nomi presenti in entry list.

Sarà questo il palcoscenico scelto dal Bluenext Sailing Team per aprire la stagione 2025: l’equipaggio di Bonfiglio Mariotti, coordinato dal team manager Fabrizio Boromei, ha raggiunto la città spagnola a inizio settimana, dove ha trovato ad attenderlo il TP52 Blue, trasferito via mare verso la Spagna durante il mese di giugno.

Iscritto in ORC 0, Blue troverà avversari particolarmente agguerriti: saranno della partita altri tre TP52, tra i quali Blue Carbon, Urbania e Vudu di Mauro Gestri, compagno di allenamento del team portacolori dello Yacht Club Rimini. Completano la lista di avversari lo Swan 50 Tenaz, lo Swan 58 Retarde e il Kerr 46 Lisa R di Giovanni Di Vincenzo.

“Arriviamo a questo primo appuntamento dopo aver ottimizzato barca e vele nel corso dell’inverno e lavorato con metodo durante gli allenamenti primaverili: siamo stati attenti e metodici, siamo cresciuti, ci siamo consolidati come equipaggio e ci sentiamo pronti per affrontare questa trasferta spagnola, un vero sogno per buona parte dell’equipaggio a cominciare dal sottoscritto e per capire a che punto siamo rispetto ad avversari così importanti e competitivi” ha commentato Bonfiglio Mariotti.

Come detto, il 26mo Trofeo S.M. La Reina inizierà domani e terminerà domenica: sono previste un massimo di sette prove, da disputare al fronte di condizioni meteo che si annunciano caratterizzate da brezze termiche.

Questa è la formazione che completa l’equipaggio di Blue, il TP52 dell’armatore Bonfiglio Mariotti, al 26mo Trofeo S.M. La Reina: Michele Mazzotti, Fabrizio Boromei, Afonso Domingos, Nuno Barreto, Luca Faravelli, Ciro Di Piazza, Gian Matteo Paulin, Stefano Angeloni, Francesco Mione, Tommaso Boiani, Niccolò Maistri, Luca Pierdomenico, Claudio Magrini, Luca Camilli, Davide Pazzaglia e Roberto Montanari.

La stagione 2025 del Bluenext Sailing Team, che regata sotto il guidone dello Yacht Club Rimini, è supportata dalla software house Bluenext e da Banca Mediolanum.