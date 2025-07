The Ocean Race Europe presenterà un nuovo e innovativo sistema di tracciamento, sviluppato in collaborazione con PredictWind

The Ocean Race, con PredictWind come fornitore ufficiale dei servizi di tracciamento e meteorologia, è pronta a rivoluzionare la copertura delle regate.

The Ocean Race, spesso descritta come la sfida sportiva più dura per un team e riconosciuta come leader nelle iniziative per la salute degli oceani, e PredictWind, leader mondiale nelle previsioni meteorologiche marine, stanno collaborando a un nuovo sistema di tracciamento regata.

La storica collaborazione copre diversi eventi chiave, a partire da The Ocean Race Europe 2025, proseguendo con The Ocean Race Atlantic 2026 e The Ocean Race intorno al mondo nel 2027.

Nel cercare di spingere oltre i limiti tecnologici e migliorare l’esperienza dei fan con un tracker di nuova generazione, The Ocean Race ha trovato in PredictWind un partner ideale, con una visione comune per stabilire un nuovo standard nella copertura delle regate e nella trasparenza dei dati.

Il tracker per The Ocean Race Europe è stato completamente riprogettato e trasformato in una piattaforma dinamica che offre un accesso senza precedenti ai dati in tempo reale.

Il nuovo tracker offrirà a fan, squadre, media e stakeholder la sensazione immersiva di essere a bordo, mostrando:

-Tracciamento GPS in tempo reale: interfaccia intuitiva con visualizzazioni dinamiche 2D e 3D.

-Sovrapposizioni meteorologiche globali: previsioni dettagliate e dati storici per capire le condizioni atmosferiche.

-Rotte previste: proiezioni del percorso di ogni barca usando dati in tempo reale, polari e il motore PredictWind.

-Telemetria completa: velocità, rotta, angolo del vento reale, distanza dal leader, al traguardo, percorsa e stimata al prossimo punto/meta (in miglia nautiche).

-Integrazione multimediale: aggiornamenti dei reporter a bordo (OBR) e degli equipaggi integrati nel tracker.

“Questo nuovo tracker, progettato in collaborazione con PredictWind, è una piattaforma innovativa che mette i fan al centro”, ha dichiarato Richard Brisius, Presidente di The Ocean Race.

“Dall’analisi predittiva ai contenuti immersivi, offre un’esperienza unica.”

“Collaborare con The Ocean Race è un grande traguardo per noi,” ha detto Jon Bilger, fondatore di PredictWind.

“Abbiamo creato un prodotto che non solo traccia la flotta, ma racconta l’intera storia della regata, in tempo reale, con una tecnologia senza precedenti.”

Una versione sarà integrabile da media e team nei propri siti, per ampliare la visibilità della regata e raggiungere fan vecchi e nuovi nel loro ambiente digitale preferito.

La nuova piattaforma sarà online dal 10 agosto, con l’inizio di The Ocean Race Europe 2025, offrendo un’esperienza di visione di livello superiore a milioni di fan in tutto il mondo.

La flotta IMOCA di The Ocean Race Europe, composta da sette barche volanti con foils, gareggerà sotto il motto Connecting Europe, partendo il 10 agosto da Kiel (Germania) e passando per Portsmouth (Regno Unito), Matosinhos / Porto (Portogallo – fly-by), Cartagena (Spagna), Nizza (Francia), Genova (Italia), per concludere nella Baia di Boka (Montenegro), segnando la prima regata nel Mare Adriatico.

Scopri di più: https://www.theoceanrace.com/it/europe/2025