A Ravenna nel week end i Campionati Italiani con le stelle del Canottaggio azzurro

ROMA – Domani e domenica Ravenna ospita i Campionati Italiani Senior, Pesi Leggeri, Under 19 e Pararowing. Il campo di regata della Standiana, grazie all’organizzazione curata dalla Canottieri Ravenna, è pronto ad accogliere i 948 atleti ed atlete iscritti, con 428 imbarcazioni in lizza, pronti a confrontarsi per aggiudicarsi i tricolori in palio.

Attesa per gli azzurri reduci dagli Europei di Plovdiv (Bulgaria) e dalla Coppa del Mondo di Varese. Alice Codato (Fiamme Oro) e Laura Meriano (Carabinieri), straordinarie protagoniste di questo inizio di stagione in due senza (argento continentale e oro in Coppa del Mondo), si sfideranno sul doppio, la prima con Stefania Buttignon, la seconda con Stefania Gobbi, quest’ultima medagliata in otto agli Europei.

Gabriel Soares, vicecampione olimpico del doppio leggero, sarà in gara ai Tricolori nel doppio con i colori della Marina Militare insieme al giovane Marco Selva e poi salirà sull’ammiraglia. Niels Torre, compagno di barca di Soares nel doppio Senior in questo avvio di stagione segnato dal quarto posto agli Europei e dall’argento in Coppa del Mondo, affronterà in singolo, tra gli altri, Alessandro Gardino (SC Armida), sul podio in otto sia agli Europei che in Coppa del Mondo, e Davide Mumolo (Fiamme Oro).

Nell’otto maschile della Marina, oltre a Soares, ci saranno i medagliati europei Giovanni Abagnale, Nunzio Di Colandrea (anche argento sul due senza agli Europei con Codato), Salvatore Monfrecola e la timoniera Alessandra Faella. L’ammiraglia delle Fiamme Gialle punta sull’argento olimpico del quattro di coppia Andrea Panizza e Matteo Sartori (oro entrambi a Varese nel quadruplo), Alfonso Scalzone e il timoniere dell’ammiraglia femminile Emanuele Capponi.

Sull’otto della Gavirate figura Francesco Pallozzi (impegnato a Ravenna anche nel quattro con). Giacomo Gentili e Luca Rambaldi, vicecampioni olimpici del quattro di coppia e oro nella specialità in Coppa del Mondo, salgono sul quadruplo delle Fiamme Gialle insieme a un altro argento olimpico del quattro, Luca Chiumento, e a Leonardo Tedoldi. Per le Fiamme Oro i plurimedagliati in otto in questa stagione Giovanni Codato (vicecampione europeo anche nel due senza) e Davide Comini scenderanno in acqua nel quattro senza con il due volte bronzo olimpico Giuseppe Vicino e con Matteo Della Valle.

Tra le donne, attenzione agli impegni delle altre protagoniste del bronzo europeo a Plovdiv in otto. Oltre a Codato, Meriano, Gobbi e al timoniere Capponi, Silvia Terrazzi (Marina Militare) gareggerà nel quattro senza (con lei Bianca Francesca Radu, Giorgia Sciattella e l’azzurra olimpica in otto Linda De Filippis), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro-CUS Torino) prende parte al due senza insieme alla capovoga dell’ammiraglia femminile a Parigi 2024 Veronica Bumbaca e contro una compagna di barca, Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse-SC Lario) a sua volta impegnata insieme ad Arianna Noseda. Sul quattro di coppia delle Fiamme Gialle Elisa Mondelli e Clara Guerra, insieme ad Alice Gnatta azzurra in otto a Parigi 2024, e alla campionessa olimpica di Tokyo 2020 nel doppio leggero Valentina Rodini.

A Ravenna, si confronteranno anche numerosi azzurri della squadra di Pararowing, capitanata da Giacomo Perini (CC Aniene) argento in Coppa del Mondo e bronzo agli Europei, della Nazionale Under 19, vincitrice del medagliere agli Europei di categoria a Kruszwica in Polonia.

Saranno tre le novità nell’ambito delle coppe che verranno assegnate domenica durante le finali. Il trofeo “Giuseppe Moioli“, in ricordo del campione olimpico di Londra 1948 e guida di generazioni di canottieri, sarà abbinato al quattro senza maschile.

Un desiderio espresso dal Presidente Davide Tizzano, nel giorno della scomparsa dell’aquila di Mandello del Lario, e condiviso dall’intero Consiglio Federale. Nell’ultima riunione di mercoledì scorso, è stata ufficializzata anche la decisione di estendere l’intitolazione del doppio maschile: oltre a Rino Galeazzi, storico allenatore della Canottieri Roma, dal 2025 la specialità porta anche il nome del figlio Gian Piero, indimenticato vogatore e voce del Canottaggio azzurro con le sue immortali telecronache Rai che hanno portato il nostro sport nelle case degli italiani.

All’equipaggio campione d’Italia nel doppio femminile andrà il Trofeo “Gloria e Itala Mariani”, pioniere del canottaggio femminile con la partecipazione alle prime regate internazionali.

Sabato le gare prenderanno il via alle 9 con le batterie, domenica tutte le finali a partire dalle 8:40.

Nelle immagini: Gabriel Soares e Niels Torre; Alice Codato e Laura Meriano