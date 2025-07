29er European Championship, concluse le qualifiche: oggi al via le regate di finale

Riva del Garda – Con un totale di cinque prove valide si è chiusa la prima fase del 29er European Championship, evento organizzato dalla Fraglia Vela Riva in collaborazione con l’International 29er Class Association che sta radunando a Riva del Garda una flotta imponente: sono infatti duecentocinquantuno gli equipaggi iscritti, provenienti da ben ventinove Nazioni.

Dopo l’ottima giornata di apertura, chiusa con tre prove valide per tutti i team in gara, l’instabilità del meteo ha condizionato la giornata di venerdì, chiusa con alcuni gruppi in ritardo di una prova. Situazione recuperata, nel corso dell’unica finestra meteo navigabile, sapientemente sfruttata dal Comitato di Regata presieduto da Claudio Tosi e dal Class Representative Peter Lubeck, per chiudere le qualifiche.

Con cinque prove nella score line, a indicare la via sono i francesi Le Goff-Vidor, primi con un solo punto di margine sugli svizzeri Huber-Berger e di due sui connazionali Huet Des Aunay-Gresset e Matini-Allain. Completano la top five i norvegesi Holt-Forslund, lontani quattro punti dai battistrada. Miglior equipaggio femminile è sempre quello composto dalle polacche Puchowska-Dampc, anche se il loro margine sulle immediate inseguitrici, le ungheresi Feher-Feher, si è ridotto a un solo punto. Top player tra i team misti è quello italiano composto da Bartolozzi-Rizzi, attestato in quindicesima posizione e distante un solo punto dal miglior binomio nostrano, Del Bimbo.Scerpellini, tredicesimo e tallonato anche da Montesano-Coslovich.

Oggi, con le flotte divise tra Gold, Silver e Bronze, avrà inizio la fase finale del 29er European Championship, evento destinato concludersi il prossimo 8 luglio con la cerimonia di premiazione in programma presso la terrazza multifunzionale della Fraglia Vela Riva.

Nel mentre, nel corso del Sailor Party svoltosi presso il PalaVela, i velisti olimpionici di Parigi 2024 classe ILCA Chiara Benini Floriani e Lorenzo Brando Chiavarini, già atleti della Fraglia Vela Riva e ora appartenenti ai Gruppi Sportivi di Guardia di Finanza e Polizia di Stato, hanno incontrato i protagonisti della manifestazione, raccontando loro il proprio percorso agonistico e rispondendo alle domande dei presenti.

