CAPOCACCIA CONQUISTA LA VITTORIA DELLA COPPA EUROPA SMERALDA 888

Coppa Europa Smeralda 888 2025. Crediti foto: YCCS/Daniele Macis

Porto Cervo-Giunge al termine oggi la 21^ edizione della Coppa Europa Smeralda 888, tradizionale evento organizzato dallo YCCS sin dal 2001 e inserito all’interno del circuito della Classe. Sale sul gradino più alto del podio Capocaccia di Luigi Guarnaccia, seguono al secondo posto Vamos mi Amor di Carlo di Borbone e Stay Rude di Guglielmo Lombardi Stronati, terzo.

La Classe Smeralda 888 quest’anno ha trascorso due settimane consecutive in Costa Smeralda, a seguire l’Invitational Smeralda 888 i team si sono infatti ritrovati per la Coppa Europa Smeralda 888. Millenium Falcon di Marco Favale è tornato in acqua per cercare di bissare la vittoria registrata lo scorso fine settimana affrontando altri otto equipaggi, di cui tre in rappresentanza dello YCCS: Giada di Germano Scarpa, Stay Rude di Guglielmo Lombardi Stronati e Bloody Mathilde di Nicolò Saidelli. Gli altri team presenti sono stati: Django di Giovanni Lombardi Stronati, Capocaccia di Luigi Guarnaccia, Paka A di Martin Nweeia, Vamos Mi Amor di Carlo di Borbone e Ziva di Silvia De Longhi.

La Coppa Europa Smeralda 888 ha preso il via venerdì 4 luglio, a seguito del Briefing ufficiale sulla terrazza panoramica dello YCCS i team si sono ritrovati sullo specchio d’acqua di fronte a Porto Cervo alle ore 14.30. Le condizioni meteo hanno consentito lo svolgimento di una sola prova, il vento infatti dagli iniziali 7 nodi è andato progressivamente a calare, obbligando il Comitato di Regata a non proseguire con le regate in programma, dopo circa un’ora di attesa in mare.

La bonaccia ha interessato anche la giornata successiva e, considerate le previsioni, per l’ultimo giorno dell’evento la partenza è stata anticipata di un’ora rispetto al programma prima che il Maestrale raggiungesse il limite massimo fissato dalla Classe per regatare. Gli equipaggi si sono quindi potuti rifare oggi in mare, riuscendo a completare ulteriori tre prove accompagnati da un Maestrale che dagli iniziali 8 nodi si è progressivamente rinforzato arrivando a oltre 20 nodi.

Capocaccia, vincitore della Coppa Europa Smeralda 888, in testa alla flotta. Crediti foto: YCCS/Daniele Macis

Capocaccia, che lo scorso fine settimana è rimasto ai piedi del podio, fin dal primo giorno di regate ha iniziato con il ritmo giusto, in condizioni di vento al limite è riuscito infatti a condurre una buona regata chiudendo al primo posto. Performance che ha mantenuto costante anche nella giornata odierna in condizioni meteo-marine differenti. L’equipaggio di Luigi Guarnaccia con a bordo Duccio Colombi, Giorgio Poggi, Rosario Vannucchi e Pierluigi Fornelli, è rimasto sempre tra i team in testa alla flotta, nella prima prova di giornata ha dovuto cedere il passo a Ziva che ha registrato la migliore performance della serie andando a tagliare prima il traguardo con distacco.

Nella seconda prova di giornata invece è stato Millenium Falcon, vincitore lo scorso fine settimana, a imporsi sulla flotta con Capocaccia e Bloody Mathilde a seguire. Nell’ultima prova di giornata e conclusiva dell’evento, tutti i team sono stati messi alla prova da un Maestrale che è arrivato a soffiare con 20 nodi di intensità. A fare la differenza è stata la gestione dell’imbarcazione nell’andatura di poppa e Vamos mi Amor si è distinto tra tutti gli equipaggi partecipanti, raggiungendo con grande sicurezza per primo il traguardo. Dietro di lui, Stay Rude e Giada.

Nonostante l’ottavo posto nell’ultima prova, grazie agli ottimi parziali registrati precedentemente, Capocaccia conquista la vittoria dell’evento. La prima posizione nell’ultima prova è valsa a Vamos mi Amor il secondo gradino del podio che si è lasciato alle spalle, a pari punti, Stay Rude per via del secondo posto nell’ultima prova.

Vamos mi Amor e Stay Rude, Coppa Europa Smeralda 888 2025. Crediti foto: YCCS/Daniele Macis

L’evento si è concluso con la Premiazione finale presso lo YCCS, il team vincitore è stato anche omaggiato di un comunicatore satellitare, inReach Mini 2 da parte di Garmin Marine, Technical Partner dell’evento.

Gli eventi sportivi per lo YCCS riprendono a settembre con la Maxi Yacht Rolex Cup dal 7 al 13 del mese e la 52 Super Series Porto Cervo Sailing Week, dal 21 al 27 settembre, che chiuderà la stagione delle regate YCCS. Ad agosto, come da tradizione, è in programma il Campionato Sociale YCCS riservato ai soci del Club.

Risultati