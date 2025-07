26mo Trofeo S.M. La Reina: Il Bluenext Sailing Team è subito sul podio in ORC 0

Valencia– Ottime notizie giungono da Valencia, dove il Blunexet Sailing Team è salito sul terzo gradino del podio tra gli ORC 0 protagonisti del 26mo Trofeo S.M. La Reina, regata che ha visto schierata una flotta eterogenea e particolarmente competitiva.

L’equipaggio di Bonfiglio Mariotti, che aveva preparato nel dettaglio questa prima stagionale nel corso degli articolati allenamenti proseguiti sino alla vigilia della partenza del TP52 Blue alla volta della Spagna, ha finalmente avuto modo di confrontarsi con alcuni degli avversari che ritroverà a Palma di Maiorca in occasione della Copa del Rey MAPFRE, evento valido anche come Campionato Europeo ORC, e il risultato del confronto è stato decisamente incoraggiante.

Navigando in regime di brezze termiche, raramente passate in doppia cifra per quanto riguarda l’intensità, il Bluenext Sailing Team ha dimostrato di avere i “numeri” per competere ad armi pari: oltre al successo ottenuto nella terza prova, il TP52 Blue è stato on-fire per tutto il corso della manifestazione, chiudendo le altre cinque regate della serie con distacchi dell’ordine di qualche secondo rispetto agli avversari.

Il Bluenext Sailing Team terzo quindi, dietro al TP52 Vudu di Mauro Gestri, balzato in vetta in virtù dei due successi di giornata odierni, e al Soto 52 Urbania di Tomas Gasset. A completare la top five sono stati il Kerr 46 Lisa R di Giovanni Di Vincenzo e lo Swan 50 Tenaz di Pablo Garriga.

“Per quanto fossimo consapevoli di aver lavorato bene, non ci aspettavamo certo di essere così competitivi già alla prima uscita, incrociando nell’ambito di una flotta di tale livello: è stata una partecipazione in crescendo e il podio ha rappresentato la nota che rende tutto speciale. Salutiamo Valencia orgogliosi di quanto fatto, più coesi che mai, maggiormente consapevoli delle nostre potenzialità e con alcune importanti informazioni che ci serviranno per preparare al meglio la Copa del Rey” ha commentato l’armatore Bonfiglio Mariotti, imprenditore digitale e chairman della software house Bluenext.

In occasione del 26mo Trofeo S.M. La Reina, a bordo di Blue, il TP52 dell’armatore Bonfiglio Mariotti, hanno regatato Michele Mazzotti, Fabrizio Boromei, Afonso Domingos, Nuno Barreto, Luca Faravelli, Ciro Di Piazza, Gian Matteo Paulin, Stefano Angeloni, Francesco Mione, Tommaso Boiani, Niccolò Maistri, Luca Pierdomenico, Claudio Magrini, Luca Camilli, Davide Pazzaglia e Roberto Montanari.

La stagione 2025 del Bluenext Sailing Team, che regata sotto il guidone dello Yacht Club Rimini, è supportata dalla software house Bluenext e da Banca Mediolanum.

Per consultare la classifica finale del 26mo Trofeo S.M. La Reina clicca qui.