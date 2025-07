LA RS21 CUP YAMAMAY TORNA SUL LAGO DI GARDA PER L’ATTESO ACT 4

DALL’11 AL 13 LUGLIO A RIVA DEL GARDA OLTRE TRENTA ARMATORI DI NOVE NAZIONI

“TORPYONE” DI EDOARDO LUPI LEADER PROVVISORIO DOPO 24 PROVE

Dal mare al lago. Dopo i primi tre Act la RS21 Cup Yamamay di vela approda a lago. Dall’11 al 13 luglio sarà infatti l’incantevole Riva del Garda ad ospitare l’Act 4 del prestigioso trofeo in calendario Fiv. E sarà un appuntamento speciale, con l’attenta e qualificata regia della Fraglia Vela Riva, ai fini della classifica finale perché dopo Riva resterà solo la tappa di Sanremo (con il tricolore da giocarsi) a sancire il verdetto finale.

Un fine settimana durante il quale i regatanti ritroveranno i due venti tipici dell’Alto Garda: Pelèr e Ora. Con meteo stabile, il Pelèr soffia la mattina da nord mentre l’Ora arriva da sud in tarda mattinata o pomeriggio. E qui sarà lotta aperta per i trentadue armatori di nove nazioni che si daranno battaglia con partenze da brivido. Proseguendo il trend di coinvolgimento di armatori e timonieri stranieri questa volta da segnalare il debutto nella RS21 Cup Yamamay di Radim Hartl velista della Repubblica Ceca.

Gli sguardi di tutti saranno però rivolti, nella categoria Open, su “Torpyone” di Edoardo Lupi che vincendo a Rimini si è portato in testa alla classifica provvisoria dopo 24 prove. Un primato però che dovrà essere difeso a denti stretti dal “timoniere in camicia” Lupi dagli assalti di Ferdinando Battistella con il suo “Diva” mai domo sin dai primi bordi della stagione. Ma come già successo in altri Act è vietato sbagliare perché nei giochi potrebbero rientrare anche altri team a cominciare da “Viva” di Alessandro Molla, momentaneamente terzo.

Con una certa sorpresa si guarda con attenzione alla categoria Corinthian dove un sorprendente “T-Rex”, del bergamasco Marco Giannini, è al comando precedendo “Rosa” di Luca Antoniazzi e una veterana e già campionessa di categoria come Federica Archibugi con il suo “Stick ‘N Poke”. Infine, negli Under 23, il team della Lega Navale di Mandello Lario di “Nordes”, con il timoniere Alessandro Bossi, potrebbe porre una seria ipoteca sulla conquista del trofeo avendo già 147 punti di vantaggio su “Nox Oceani 285” di Andrea De Matteis.

Ma ecco la top ten della ranking list Open dopo 24 prove e quattro scarti: 1. “Torpyone” (Edoardo Lupi – Cn Varazze) p. 104; 2. “Diva” (Ferdinando Battistella – Uv Maccagno Va) p. 115; 3. “Viva” (Alessandro Molla – Avav Luino Va) p. 135; 4. “Range Rover Team” (Giacomo Vernocchi – Yacht Club Rmini) p. 148; 5. “Fremito d’Arja” (Dario Levi – Cv Torbole) p. 160; 6. “Kindako” (Stefano Visintin – Yc Torri del Benaco Vr) p. 179; 7. “T- Rex” (Marco Giannini – Avas Lovere Bg) p. 187; 8. “Rosa” (Luca Antoniazzi – Cv Conegliano) p. 193; 9. “Mela” (Andrea Rossi – Cn Marina di Carrara) p. 226; 10. “Kidzink” (Charlotte Borghesi – Uae) p. 232.

Il podio Corinthian: 1. “T-Rex” (Marco Giannini) p. 187; 2. “Rosa” (Luca Antoniazzi) p.193; 3. “Stick ‘N Poke” (Federica Archibugi – Sef Stamura An) p.237.

Podio Under 23: 1. “Nordes” (Alessandro Bossi – Lni Mandello del Lario) p.279; 2. “Nox Oceani 285” (Andrea De Matteis – Nox Oceani Porto Rotondo) p. 436; 3. “Yacht Club Sanremo” (Tommaso Cilli – YC Sanremo) p. 453.

Le classifiche complete su: https://www.hubsail.it/ranking/rs21/

Da sottolineare come la stagione 2025 della RS21 Cup Yamamay si avvale di partners di prestigio, in modo particolare Carpisa e Tnb Project di Azimut Group che affiancano Yamamay, Guglielmi, Slam e Gottifredi Maffioli. Partners tecnici Negrinautica, CodeZero Digital Communication, Biova Project e Natural Boom the Mental Drink. Partners for sustainability: Right Hub, Up2you e Nox Oceani. La classe RS21 sostiene inoltre le iniziative di Projeto Grael e Pesopositivo.

Dopo l’Act 3 di Riva del Garda la prossima tappa, quella di chiusura della RS21 Yamamay Cup sarà l’Act 5 il 16/19 ottobre San Remo (Italian Championship). Prima, però, dal 24 al 27 settembre, l’Italia ospiterà a Porto Rotondo il Campionato Mondiale della classe RS21.