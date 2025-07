29er European Championship: I titoli vanno a Hamm-Hamm (GER, M), Puchowska-Dampc (POL, F), Bartolozzi-Rizzi (ITA, MIX)

Riva del Garda – Si è chiuso con un totale di tredici prove valide il 29er European Championship, evento organizzato dalla Fraglia Vela Riva su assegnazione della International 29er Class Association che ha radunato a Riva del Garda duecentocinquantuno equipaggi provenienti da ventinove Nazioni, impegnandoli in una sei giorni di regate caratterizzate dalla variabilità del meteo.

Alla fine l’hanno spuntata i tedeschi Lucas e Moritz Hamm, abili nel corso della giornata finale ad aumentare il vantaggio sui francesi Nolann Huet Des Aunay e Titouan Gresset, riusciti neli’impresa di recuperare un notevole svantaggio rispetto agli svizzeri Ikke Huber e Liam Berger, andati incontro alla giornata finale da seconda forza della classifica e infine scivolati al terzo posto. Completano la top five assoluta i francesi Le Goff-Vidor e gli italiani Montesno-Coslovich, vincitori della seconda regata di finale.

Tra le donne si sono imposte le polacche Antonina Puchowska e Alicjia Dampc, giunte ventitreesime assolute, davanti alle sorelle ungheresi Boroka e Szonja Feher e alle americane Annie Sitzman e Molly Bonham.

Tra gli equipaggi misti, invece, il successo è stato italiano grazie a Giulia Bartolozzi e Pietro Rizzi, bravi a contenere il ritorno dei portoricani Izabella Calzadilla e Diego Power, il cui successo nell’ultima prova di finale non è bastato per conquistare il gradino più alto del podio. Terzi si sono piazzati gli svedesi Selma Hard e Lukas Wolfgang.

Nel corso della partecipatissima premiazione, svoltasi presso la terrazza polifunzionale della Fraglia Vela Riva, sono stati assegnati riconoscimenti ai team francesi Bourrust-Neau (Under 17 M) e Lescanne-Kimbel (Under 17 F) e all’equipaggio polacco Micewicz-Reszka (Under 17 Mixed). Il premio speciale relativo alla sostenibilità (Sustenaibility Award) è andato alla delegazione di Canada e Hong Kong mentre la Nations Cup è stata assegnata alla Francia.

La stagione agonistica del sodalizio di Via Giancarlo Maroni riprenderà già nel corso del week end entrante con la tappe della RS21 Cup Yamamay.

