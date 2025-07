Grande vela in occasione della Regata Nazionale 2.4mR organizzata dalla Liberi nel Vento

L’austriaco Gerald Zernatto vince il Trofeo Rotary Club Fermo

Nel passato fine settimana, nelle acque antistanti Porto San Giorgio, si è svolta la XVIII edizione della Regata Nazionale 2.4mR Trofeo Sandro Ricci – Trofeo Rotary Club di Fermo – Memorial Francesco Raccamadoro Ramelli – Coppa SanGiorgio Marina.

Una fantastica edizione, ben ventisei gli atleti presenti sulla linea di partenza, con condizioni meteo bellissime. Sole, bel vento da sud e mare con poca onda hanno permesso agli Ufficiali di Regata della Federazione Italiana Vela Eric Masserotti, Giampaolo Cognigni e Lorenzo Viandante di poter far disputare tutte e cinque le prove in programma.

Giunti in massa a Porto San Giorgio, ben cinque atleti ed altrettante imbarcazioni, gli atleti austriaci dominano e vincono la Regata Nazionale 2.4mR con Gerald Zernatto e conquistano anche il secondo posto con Mario Graus. Terzo l’atleta ligure di Andora Andrea Arasio.

Uno strapotere degli atleti austriaci che è stato festeggiato durante la Cerimonia delle Premiazioni alla presenza di molte autorità.

Una nutrita rappresentanza di Soci del Rotary Club di Fermo insieme al Presidente Edoardo Antuono, la delegata del Progetto Liberi nel Vento Marzia Marchionni ed Alessandro Raccamadoro Ramelli hanno consegnato a Gerald Zernatto il Trofeo Rotary Club di Fermo. Gerald vince anche il Trofeo Sandro Ricci, primo atleta paralimpico, che è stato consegnato dal Prefetto di Fermo S.E. Edoardo D’Alascio.

L’Ammistratore della SGDS Multiservizi Lanciotti Giovanni ha consegnato agli atleti

Michael Satlow e Gerald Zernatto, dello YacthClub Velden, la Coppa SanGiorgio Marina che viene assegnata alla migliore squadra in base alla somma dei punti ottenuti nella classifica generale da due atleti dello stesso circolo.

Alla cerimonia delle premiazioni sono stati presenti anche l’assessore allo sport del Comune di Fermo Alberto Maria Scarfini, il Vice Presidente del Cip Marche Roberto Novelli, collaboratori della Capitaneria di Porto.

Tutti i partecipanti hanno fatto i complimenti a tutto lo staff impegnato in mare ed a terra per la gentile ospitalità, accoglienza ed assistenza nei giorni di regata. Una regata sempre molto partecipata vista la bella, comoda e pratica base nautica, a terra ed in acqua della Liberi nel Vento e grazie all’accoglienza del SanGiorgio Marina che, in occasione delle manifestazioni sportive, mette a disposizione, oltre agli ampi spazi, anche la gentile collaborazione del proprio staff..

La Regata Nazionale 2.4mR era valida anche per l’edizione 2025 del Campionato Liberi nel Vento Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda. Prossima regata del Campionato il 24 Agosto.

Chiusa la Regata Nazionale 2.4mR il team agonistico tornerà subito in acqua nel prossimo fine settimana a Ravenna per partecipare alla Regata Nazionale Hansa 303. Ben sette atleti e quattro imbarcazioni partiranno da Porto San Giorgio direzione Marina di Ravenna, accompagnati dall’istruttore Stefano Iesari, per ben figurare. Nota positiva il debutto in una regata dell’atleta Rossano Romoli che dopo aver partecipato, nel 2024, all’Open Day organizzato da Inail e Cip Marche ha partecipato al corso di Orientamento ed Avviamento 1 ed è entrato nella squadra agonistica della Asd Liberi nel Vento.

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Energean, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Energean, Farmacia Luisa Pompei, Calzaturificio Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione, Lega Navale di Porto San Giorgio, Ambito Sociale Territoriale, cantiere CNM&Co, Centronautico Mare, Tecnomare, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, Associazione nazionale vigili del fuoco volontari Marche, ANMIL Marche ed ANMIC Marche.

1-Il Presidente Edorardo Antuono consegna a Gerald Zernatto il Trofeo Rotary di Fermo

2-Il Prefetto di Fermo S.E. Edoardo D’Alascio consegna a Gerald Zernatto il Trofeo Sandro Ricci

3-L’Avv. Giovanni Lanciotti consegna la Coppa SanGiorgio Marina alla squadra dello Yachtclub Velden

4-Il podio della XVIII edizione della Regata Nazionale 2.4mR di Porto San Giorgio

5-Giorgio Curzi omaggia il Comitato di Regata composta da Masserroti, Cognigni e Viandante.

6-I regatanti a bordo dei 2.4mR nelle acque antistanti Porto San Giorgio