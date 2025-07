Rimandata la 39° Regatalonga – Veleggiata per non dimenticare

A causa delle avverse previsioni meteo, la Veleggiata in memoria delle vittime della strage del 29 giugno 2009 non si svolgerà, come previsto, questa domenica, ma sarà rimandata.

Il ricavato della Veleggiata sarà devoluto come sempre all’Associazione “Il mondo che vorrei”.

Viareggio– A causa delle avverse previsioni meteo marine, il Comitato Organizzatore ha deciso di rimandare a data da destinarsi la 39ª edizione della Regatalonga, la Veleggiata “in memoria delle vittime del 29 giugno 2009” che avrebbe dovuto svolgersi questo fine settimana nello splendido tratto di mare tra Viareggio e Forte dei Marmi, incorniciato dalle suggestive Alpi Apuane.

La manifestazione -il cui ricavato andrà devoluto interamente in favore dell’Associazione Il mondo che vorrei- è aperta a tutti i tipi di imbarcazioni ed è organizzata dal Club Nautico Versilia e dalla Lega Navale Italiana sez. di Viareggio con la collaborazione de Il Mondo che vorrei Onlus, su un’idea del past President del Rotaract Club Viareggio Versilia Arianna Baldini.

Pur essendo una Veleggiata, i membri degli equipaggi dovranno essere tutti iscritti alla Federazione Italiana Vela (ordinario o Diporto Velico e per i minori ScuolaVela per all’attività del Diporto).

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni è possibile rivolgersi al Club Nautico Versilia (tel. 0584/31444 e-mail: clubnauticovg@aruba.it) o alla Lega Navale Italiana sezione di Viareggio (tel. 0584/47189 e-mail: viareggio@leganavale.it).

L’Avviso di Veleggiata, il modulo d’iscrizione e tutte le notizie utili sono scaricabili dai siti e dalle pagine Facebbok dei due sodalizi che comunicheranno a breve la nuova data di questa edizione 2025.