Tutto quello che c’è da sapere su The Ocean Race Europe 2025

A un mese dalla partenza dell’edizione 2025 di The Ocean Race Europe, sette equipaggi misti composti da velisti provenienti da 13 nazioni sono nel pieno dei preparativi finali per la partenza della regata a Kiel, in Germania, il 10 agosto.

L’edizione 2025 si basa sulle fondamenta della regata inaugurale del 2021 e si svolge sotto l’egida di “Connecting Europe”.

La regata d’altura a più tappe di 4.500 miglia nautiche parte da Kiel, in Germania, il 10 agosto e porta la flotta in giro per l’Europa, con scali in Inghilterra, Portogallo, Spagna, Francia e Italia, prima che le squadre arrivino alle Bocche di Cattaro, in Montenegro, intorno al 15-16 settembre e la Final Scoring Race il 20 settembre.

L’arrivo in Montenegro segna la prima volta in oltre 50 anni di storia che gli equipaggi di The Ocean Race gareggeranno sul Mar Adriatico.

Tutti e sette i team gareggeranno con barche IMOCA foiling che utilizzano foil retrattili per aiutare a sollevare parzialmente lo scafo dall’acqua per ridurre la resistenza e aumentare la velocità. I team gareggeranno con quattro velisti a bordo (più un onboard reporter) in rappresentanza di almeno due nazionalità, di cui almeno una femminile.

Sparsi per la flotta ci sono 11 skipper della Vendée Globe 2024-25 e sei vincitori passati di The Ocean Race intorno al mondo.

Il Team Holcim – PRB (SUI) è guidato dalla velista olandese Rosalin Kuiper (NED) che si è affermata come velista d’altura in regate iconiche come la Sydney to Hobart Yacht Race, la Fastnet Race e la Caribbean 600. È arrivata seconda nell’edizione 2021 di The Ocean Race Europe a bordo del VO65 di AkzoNobel Ocean Racing, prima di affrontare l’edizione 2022-23 di The Ocean Race intorno al mondo a bordo del Team Malizia di Boris Herrmann.

A Kuiper si uniscono per la regata europea il leggendario velista oceanico francese Franck Cammas – vincitore di The Ocean Race intorno al mondo nel 2011-12 al suo primo tentativo, il francese Nicolas Lunven – due volte vincitore della Solitaire du Figaro (2009 e 2017) che ha portato l’IMOCA del Team Holcim-PRB al sesto posto nella Vendée Globe 2024, il velista solitario britannico Alan Roberts (GBR/BRA), un abile regatante di derive che si è fatto un nome anche come velista d’altura gareggiando nel circuito francese Figaro, e Carolijn Brouwer (NED/AUS) – tre volte olimpionica e pluricampionessa del mondo che ha fatto la storia nel 2018 come una delle prime donne a vincere The Ocean Race, navigando con il Dongfeng Race Team.

“Ricordo l’edizione 2021 di The Ocean Race Europe come molto intensa”, ha detto Kuiper. “Rispetto alla regata intorno al mondo le tappe sono brevi, ma la gara è molto tattica, con molti passaggi costieri. È difficile entrare in un vero e proprio ritmo di guardia, ma troppo lungo per non dormire affatto. Tutto sommato, una regata molto impegnativa”.

I due OBR del team sono Anne Baugé (FRA), che ha partecipato a The Ocean Race 2023-24 come onboard reporter su Biotherm e ha un curriculum come skipper solitaria a pieno titolo; e il fotografo e videografo francese Adrien Nivet – un appassionato onboard reporter con una vasta esperienza di regate oceaniche.

Il Team Malizia tedesco è guidato dallo skipper Boris Herrmann – un veterano di sei regate intorno al mondo. Nel 2020, Herrmann è diventato il primo tedesco a competere nella Vendée Globe, finendo al quinto posto. Il team di Herrmann è arrivato terzo a The Ocean Race intorno al mondo, prima che tornasse alla Vendée Globe nel 2024-25, finendo dodicesimo.

Herrmann ha nominato cinque co-skipper.

Il velista britannico Will Harris si è fatto un nome per la prima volta nella classe francese Figaro ed è diventato membro del Team Malizia nel 2019, da quando ha preso parte a importanti eventi in doppio come la Fastnet Race e la Transat Jacques Vabre, e all’edizione con equipaggio completo di The Ocean Race 2022-23 intorno al mondo. L’olimpionica italo-americana e velista d’altura da record Francesca Clapcich è diventata la prima italiana a vincere nei 50 anni di storia di The Ocean Race nell’edizione 2022-23. Justine Mettraux (SUI) è un’ex velista di Mini Transat che ha vinto The Ocean Race intorno al mondo nel 2017-18 e 2022-23, e ha concluso la Vendée Globe 2023-24 all’ottavo posto – e come prima skipper donna.

Dopo aver iniziato la sua carriera agonistica e d’altura al college, la velista solitaria americana Cole Brauer ha fatto notizia quando ha preso parte alla Global Solo Challenge 2023 a bordo del suo Class40 First Light. Ha concluso la regata al secondo posto dopo 130 giorni in mare – battendo il record di velocità intorno al mondo per un Class40 – e raccogliendo più di 400.000 follower sui social media.

Il velista francese Loïs Berrehar è arrivato primo esordiente alla Solo Maître CoQ e successivamente ha conquistato il quindicesimo posto alla Solitaire Urgo – Le Figaro, guadagnandosi il primo posto tra gli esordienti nel Campionato Francese di Regate d’Altura Elite 2018, oltre a finire secondo alla La Solitaire du Figaro Paprec 2024 e nel Campionato Francese di Regate d’Altura Elite 2024.

Il team tedesco ha due OBR nel suo roster: Antoine Auriol (FRA/GER) è un reporter esperto con una passione per la vela ad alta velocità e la narrazione visiva attraverso la fotografia e il cinema. Flore Hartout (FRA/NED) è un’abile velista di derive e fotografa e regista autodidatta che ha navigato per oltre 18.000 miglia con The Clipper Race facendo reportage dal Pacifico e dall’Atlantico.

“Non vedo l’ora che arrivi The Ocean Race Europe 2025”, ha detto Herrmann. “Anche se amo la sfida di navigare in solitario, far parte di un equipaggio è qualcosa di veramente speciale. Sono entusiasta di tornare a bordo di Malizia – Seaexplorer dopo aver riunito un equipaggio di velisti fantastici. Ogni membro porta i propri punti di forza e insieme ci spingiamo a vicenda per dare il meglio di noi stessi”.

Lo skipper del Team Paprec Arkéa francese, Yoann Richomme, è due volte vincitore de La Solitaire du Figaro (2016 e 2019) e doppio vincitore della Route du Rhum (2018 e 2022) nella categoria Class40. Nel 2021 ha guidato il team portoghese Mirpuri Foundation Racing Team alla vittoria nella flotta VO65 nell’edizione inaugurale di The Ocean Race Europe. È arrivato secondo nella Vendée Globe 2023-24 dopo una battaglia serrata per tutta la regata con il vincitore finale, il connazionale francese Charlie Dalin.

A gareggiare al fianco di Richomme come co-skipper c’è Corentin Horeau (FRA) – ex vincitore del Tour de France à la voile (2018) e veterano di 10 anni nel circuito Figaro, insieme all’olimpionica portoghese di match race femminile Mariana Lobato – che ha vinto la classe VO65 nell’edizione inaugurale di The Ocean Race Europe nel 2021, Gautier Levisse (FRA) – capo del team di progettazione di Paprec Arkéa, Pascal Bidégorry (FRA) – due volte vincitore della Solitaire du Figaro e vincitore di The Ocean Race intorno al mondo nel 2017-18, Louis Dubois (FRA) – il supervisore del sartiame del team, e l’OBR Julien Champolion – un reporter esperto che ha lavorato con numerosi team nelle classi IMOCA e Ocean Fifty negli ultimi anni, e con il Team Paprec Arkéa negli ultimi due anni.

Richomme si dice un grande fan dell’idea di una regata intorno all’Europa. “Amo le regate come questa con tappe sprint brevi e molti scali”, ha detto. “È un formato molto simile al Tour de France à la Voile, o a La Solitaire du Figaro – e che mi piace molto. Portare le barche e la regata in posti dove normalmente non andiamo è una grande opportunità per i nostri sponsor di ottenere maggiore visibilità”.

Il team italiano di nuova formazione Allagrande MAPEI Racing è guidato da Ambrogio Beccaria (ITA) – un esperto velista oceanico che, dopo essersi diplomato nelle divisioni Mini 6.50 e Class40, sta affrontando la sua prima campagna IMOCA come skipper. Il team di Beccaria sta utilizzando lo yacht IMOCA con cui il francese Thomas Ruyant ha gareggiato fino al settimo posto nella Vendée Globe 2024-25 – e il talentuoso velista francese gareggerà come co-skipper in The Ocean Race Europe.

A bordo c’è anche il partner di allenamento abituale di Ruyant, Morgan Lagravière, insieme alla campionessa del mondo juniores 49erFX 2023 Manon Peyre (FRA) e all’esperto onboard reporter (OBR) del team, il videografo francese Pierre Bouras.

“The Ocean Race Europe è molto attraente dal punto di vista sportivo perché amo le regate costiere e questa regata è metà costiera e metà d’altura”, ha detto Beccaria. “Ma c’è anche una ragione più ideologica per cui mi piace questa regata. Siamo in un momento storico in cui abbiamo paura di tornare a tempi davvero bui, quindi l’idea di una regata che connette le persone in tutta Europa mi fa sognare tempi migliori”.

Il team francese Biotherm è guidato da Paul Meilhat, che fa la sua prima apparizione a The Ocean Race Europe, dopo essere arrivato quarto nell’edizione intorno al mondo di The Ocean Race nel 2022-23. Da allora ha ottenuto un quinto posto nella Vendée Globe 2024-25.

A gareggiare al fianco di Meilhat come co-skipper ci sarà Amélie Grassi (FRA) – un’esperta velista d’altura nei circuiti Mini, Class40, IMOCA e Ultim, così come il due volte vincitore di The Ocean Race (2017-18 e 2022-23) Jackson Bouttell (GBR/AUS), l’ex velista di Mini 6.50 Benjamin Ferré (FRA) che è arrivato sedicesimo (e primo non-foiler) nella Vendée Globe 2024-25, il campione IMOCA 2023 Sam Goodchild (GBR), che al suo primo tentativo alla Vendée Globe nel 2024-25 è arrivato nono, e l’OBR Gauthier Lebec (FRA) – un esperto velista a pieno titolo, che si è ritagliato un’impressionante carriera nel ruolo di media.

Riflettendo sulla selezione del suo equipaggio, Meilhat descrive la formazione di Biotherm come “un team serio di vincitori, macchine da regata con un background Figaro, che ci permetterà di giocare tatticamente, essere proattivi in questa regata e raccontare una grande storia”.

Scott Shawyer guida Canada Ocean Racing – Be Water Positive con la missione di ispirare la prossima generazione di velisti d’altura canadesi, sostenendo al contempo la sicurezza idrica e un’azione urgente in tutto il mondo. Lo skipper canadese mira a diventare il primo canadese a competere nella Vendée Globe – e anche a guidare il primo team canadese a The Ocean Race intorno al mondo nel 2027.

Il team ha recentemente acquisito un IMOCA foiling di ultima generazione – la barca con cui l’11th Hour Racing Team ha vinto l’edizione 2023-24 intorno al mondo di The Ocean Race, e sulla quale lo skipper solitario francese Sébastien Simon è arrivato terzo nella Vendée Globe 2024-25.

A gareggiare con Shawyer ci saranno la co-skipper Pip Hare, veterana delle ultime due regate Vendée Globe, insieme a Chris Pratt – uno dei velisti d’altura più rispettati di Francia e membro dell’equipaggio del Team Malizia durante The Ocean Race 2022-23, Sébastien Marsset (FRA) – due volte concorrente all’edizione intorno al mondo di The Ocean Race (2011-12 con il Groupama sailing team e 2014-15 con il Team Alvimedica), oltre a partecipare alla Vendée Globe 2024-25, il rinomato velista britannico Brian Thompson – il cui curriculum include molteplici circumnavigazioni e circa 40 record mondiali ufficiali di velocità a vela, e l’OBR Georgia Schofield (NZL) – un’appassionata narratrice visiva e velista da sempre, che ha lavorato come fotografa e videografa per 14 anni.

“Questo team rappresenta tutto ciò in cui crediamo”, ha detto Shawyer. “Abilità di livello mondiale, determinazione implacabile e il coraggio di superare i limiti. Sono onorato di gareggiare al loro fianco e di compiere questo prossimo passo audace nel nostro viaggio”.

Il TEAM AMAALA, con bandiera svizzera/saudita, è guidato dallo skipper Alan Roura (SUI) – un velista di grande esperienza che all’età di 23 anni è diventato il più giovane velista a completare la Vendée Globe 2016-17. Nel 2019 ha stabilito un nuovo record in solitario del Nord Atlantico prima di finire diciassettesimo nella Vendée Globe 2020. Il 2024 lo ha visto completare la sua terza Vendée Globe quando ha concluso la regata al diciottesimo posto.

A gareggiare con Roura come co-skipper in The Ocean Race Europe ci sono Simon Koster (SUI) – che ha costruito la sua reputazione d’altura nelle flotte Mini Transat e Class40, e il velista neozelandese di grande esperienza Conrad Colman – un veterano di due edizioni della Vendée Globe (2016-17, 2024-25) e vincitore della Global Ocean Race nel 2012.

Il team svizzero ha recentemente condotto un’intensa sessione di test fisici e psicologici, dalla quale sono stati scelti sette velisti per comporre la squadra di vela per The Ocean Race Europe 2025: Jessica Berthoud (SUI/NZL); Lucie De Gennes (FRA/SUI); Rebecca Gmuer (SUI/NZL); Guillaume Rol (SUI); Mathis Bourgnon (FRA/SUI); Félix Oberle (SUI); Yann Burkhalter (SUI).

“Al centro di questo progetto c’è il desiderio di trasmettere la conoscenza”, afferma Roura. “Il nostro approccio è molto diverso da quello degli altri team, poiché non abbiamo scelto di chiamare velisti abituati a navigare in IMOCA. Per la maggior parte di coloro che si uniscono a noi, sarà un’esperienza nuova. Ma è questo che sarà entusiasmante, perché tutte le persone che abbiamo scelto sono già ottimi velisti in campi molto eclettici”.

The Ocean Race Europe 2025 inizierà il 10 agosto da Kiel, in Germania, con la tappa di apertura di 850 miglia nautiche che porterà la flotta a Portsmouth, in Inghilterra. La seconda tappa vedrà la flotta gareggiare per 1.400 miglia nautiche fino a Cartagena, in Spagna – passando per un fly-by a Matosinhos / Porto in Portogallo. La terza tappa di 650 miglia nautiche attraverso il Mediterraneo si concluderà a Nizza, in Francia, prima che la flotta parta per la quarta tappa prevista di 600 miglia nautiche verso Genova, in Italia. La quinta e ultima tappa di circa 1.000 miglia nautiche porterà gli equipaggi nell’Adriatico fino all’arrivo nelle Bocche di Cattaro, in Montenegro.

Il direttore di gara Phil Lawrence ha affermato che il percorso di gara metterà alla prova i team in una vasta gamma di condizioni.

“Gareggiare in giro per l’Europa è una sfida importante che porta la flotta attraverso le acque congestionate del Mare del Nord, attraverso i confini del Canale della Manica, nelle acque aperte dell’Atlantico, prima di affrontare le difficili condizioni del Mediterraneo e del Mar Adriatico”, ha detto Lawrence. “Gli equipaggi dovranno ottenere buone prestazioni in una vasta gamma di condizioni per salire sul podio e c’è ogni possibilità che la regata possa essere decisa nella Final Scoring Race alle Bocche di Cattaro”.

Il vincitore di The Ocean Race Europe sarà il team che accumulerà il maggior numero di punti durante la Regata. Al vincitore di ogni tappa verrà assegnato lo stesso numero di punti quanti sono i partecipanti alla Regata. Il secondo classificato riceve un punto in meno e così via lungo la classifica.

Punti aggiuntivi possono essere guadagnati nelle tappe d’altura per i primi due team che superano un cancello di punteggio – solitamente situato poco dopo la partenza – con due punti per la prima barca e un punto per la seconda. I cancelli di punteggio sono: Tappa 1 Faro di Kiel; Tappa 2 Ingresso al Canale di Needles; Tappa 3 Longitudine di Cabo de Palos; Tappa 4 Boa di virata di Monaco; Tappa 5 Latitudine di Santo Stefano.

La seconda tappa da Portsmouth a Cartagena vale doppio punteggio, con il 50% assegnato in base alle posizioni della flotta al Fly-By di Matosinhos Porto in Portogallo, e l’altra metà in base alle posizioni all’arrivo della tappa a Cartagena. Le posizioni finali della tappa (non i punti) saranno quelle all’arrivo a Cartagena.

Lo scalo finale alle Bocche di Cattaro, in Montenegro, includerà una breve regata costiera il 20 settembre, in cui verranno assegnati punti equivalenti a una tappa d’altura.

Oltre a competere per vincere l’ambito trofeo The Ocean Race Europe, gli equipaggi contribuiranno anche all’iniziativa della Regata “Racing for the Ocean”, volta a contribuire a ripristinare il rapporto della società con l’oceano.

Durante The Ocean Race Europe, le barche saranno dotate di strumenti scientifici per misurare parametri oceanici chiave come la temperatura e la salinità dell’acqua, i livelli di ossigeno e CO2, le concentrazioni di microplastiche e l’eDNA.

Ad alcuni team verrà affidato il compito di dispiegare boe derivanti che trasmetteranno informazioni meteorologiche in tempo reale alle stazioni a terra per un periodo di anni. L’obiettivo generale di questa iniziativa è fornire agli scienziati e ai ricercatori oceanici più punti dati per aiutarli a comprendere meglio i cambiamenti in atto nelle acque europee.

I fan di The Ocean Race potranno seguire l’azione in acqua più da vicino che mai con il lancio di un nuovo sofisticato tracker online, sviluppato in collaborazione con il leader globale nelle previsioni meteorologiche marine, PredictWind. Il nuovo tracker offre un accesso senza precedenti a dati e approfondimenti di gara in tempo reale e include: tracciamento GPS in tempo reale; sovrapposizioni meteorologiche globali; routing predittivo, un feed telemetrico completo e integrazione multimediale OBR.

Il partner media Warner Bros. Discovery (Eurosport, TNT Sports, MAX) trasmetterà in diretta la partenza a Kiel e la regata costiera finale alle Bocche di Cattaro, insieme a 14 spettacoli durante la regata, per dare vita all’azione più recente con i velisti da bordo delle barche.

Ogni scalo durante The Ocean Race Europe 2025 sarà caratterizzato da un Ocean Live Park dove i visitatori potranno vivere la Regata da vicino, conoscere la salute degli oceani e cimentarsi in attività oceaniche come la vela e altri sport acquatici.

Gli Ocean Live Park ad ingresso gratuito sono il punto focale per eventi di scalo, programmi di intrattenimento, stand gastronomici – e tutte le altre attività organizzate da The Ocean Race, dalle città ospitanti, dagli sponsor locali e da altre parti interessate.

Le principali attrazioni per i visitatori degli Ocean Live Park includono: l’opportunità di incontrare da vicino i velisti in gara durante i Fan Days, la possibilità di visitare un simulatore di pozzetto IMOCA, il negozio di merchandising ufficiale di Helly Hansen, il Volvo Studio, oltre a un programma completo di eventi sul palco principale e vari altri eventi della città ospitante e degli sponsor.

L’Ocean Live Park ospita anche l’Ocean Dome ad ingresso gratuito, una struttura con un raggio di 14 metri con una cupola completa a cinque proiettori e un sistema audio surround dove verranno proiettati film a 360º relativi alla salute degli oceani e video e film di The Ocean Race. La Cupola ospiterà anche spettacoli musicali e altre conferenze.

I visitatori possono anche acquistare i biglietti per l’accesso esclusivo alla Pit Lane e un programma dietro le quinte sul sito web della regata theoceanrace.com per vedere più da vicino gli yacht da regata IMOCA ad alta tecnologia dei team e per dare un’occhiata alle aree tecniche del team, così come l’area ospitalità della Sailors Terrace.

Il Kiel Ocean Life Park apre il 6 agosto, con un Fan Day previsto per il 7 agosto, seguito da due giorni di prove di velocità IMOCA su percorso breve l’8/9 agosto, prima della partenza della Tappa 1 per Portsmouth, in Inghilterra, il 10 agosto alle 15:45 ora locale.

The Ocean Race 2022-23 – 9 June 2023. Kiel Fly-By, Biotherm.

Foto: Sailing Energy/The Ocean Race