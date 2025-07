Concluso nei Paesi Bassi l’European Championship J/24

Sul podio anche gli olandesi di Jack Around e i tedeschi di Schwere Jungs.

Per l’unico rappresentante azzurro, Rabbit Toio, che ha unito le forze di tre equipaggi J24, un buon nono posto assoluto. Ottima l’ospitalità olandese.

Wemeldinge (Paesi Bassi)- Con la vittoria del team irlandese di Irl 4227 Headcase timonato da Cillian Dickson (protagonista di ben sette vittorie sulle dodici prove disputate e di parziali regolarissimi) si è concluso con successo l’edizione 2025 dell’European Championship J/24, ben organizzato a Wemeldinge, in Zelanda (Paesi Bassi) dal Watersportvereniging Arne.

Per il timoniere irlandese e il suo Headcase (20 punti) si tratta del terzo titolo continentale J24 consecutivo, dopo quelli conquistati nel 2023 sul Lago Balaton e nel 2024 a Porto Cervo.

A completare il podio, ex aequo (38 punti), gli olandesi di Ned 5281 Jack Around timonato da Rutger Krijger e i tedeschi di Ger 5381 Schwere Jungs con Stefan Karsunke (argento nel 2023 e sesto nel 2024).

Venti gli equipaggi scesi in mare per contendersi il titolo continentale di Classe, in rappresentanza di Belgio, Germania, Regno Unito, Irlanda, Italia, e Paesi Bassi.

I colori azzurri sono stati ben difesi da Ita 438 Rabbit Toio Per Cinque armato da Francesco Nucara (CVMare) e timonato da Luca Macchiarini (CNMCarrara) ma che per l’occasione ha impegnato a bordo anche Simone Fojanini (Rabbit), Antonio Criscuolo (armatore di Per Cinque) e Alberto Benedetti (Bruschetta): un equipaggio nato quindi per l’occasione, unendo le forze di ben tre storici J24 che ha concluso al nono posto assoluto (93 punti; 4,16,4,17,16,8,7,8,9,8,5,8 i parziali di giornata).

“E’ stato un campo di regata molto difficile, anche a causa delle correnti di marea che influivano tantissimo sulla tattica.- ha commentato Antonio Criscuolo -Tutte le regate sono state disputate con un vento incostante e meteo ottimo, a parte il mercoledì quando ha piovuto.

Il nostro J24 ha avuto una buona media che ci ha consentito un discreto piazzamento finale. Abbiamo ottenuto due 4° posti di giornata. Peccato per i risultati nelle altre tre regate (16/17/16). Siamo contenti del risultato anche perché non eravamo mai stati in barca insieme: unendo le forze abbiamo creato un bellissimo equipaggio e ci siamo amalgamati subito. Ottima l’ospitalità da parte degli olandesi.”

Gli equipaggi delle Flotte italiane del Monotipo a chiglia più diffuso e popolare al modo, progettato da Rod Johnstone nel 1976 ma sempre attualissimo, proseguiranno il proprio Circuito Nazionale 2025 nel fine settimana del 13 e 14 settembre quando la Sezione di Agropoli della Lega Navale Italiana (ww.leganavaleagropoli.it agropoli@leganavale.it) e il Capo Flotta Peppe Manganelli accoglieranno i regatanti in occasione della Regata Nazionale a coeff. 2, valida come quinta tappa del Circuito che assegnerà come sempre il Trofeo Challenge Perpetuo Francesco Ciccolo al primo classificato senza considerare gli scarti e il Trofeo J24 al miglior Timoniere-Armatore.