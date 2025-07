A RIVA DEL GARDA “DIVA” VINCE L’ACT 4 DELLA RS21 CUP YAMAMAY

IL TEAM DI ANDREA BATTISTELLA HA DOMINATO LA REGATA

NEI CORINTHIAN “T-REX” DI MARCO GIANNINI SI CONFERMA LEADER

A conferma di una stagione caratterizzata da ottimi piazzamenti “Diva”, timonata dal milanese Andrea Battistella, ha centrato la vittoria Open nell’Act 4 della RS21 Cup Yamamay disputato sul Lago di Garda a Riva del Garda. Un successo netto quello della barca dell’Unione Velica Maccagno (Va), dell’amatore Ferdinando Battistella, che ha collezionato, nelle sei prove disputate, due successi parziali, due secondi, un terzo e un ottavo posto poi scartato.

Andrea Battistella era al via con un team di prim’ordine con Lorenzo “Rufo” Bressani alla tattica, Francesco Gabbi tailer e Giacomo Basagni a prua, riuscendo a “domare” l’Ora (vento da Sud che spira sul Garda in tarda mattinata o nel pomeriggio) con raffiche da 22/25 nodi e planate mozzafiato a più di 16 nodi con gran divertimento soprattutto nella seconda giornata di regate con quattro prove ad altissimo livello.

«La vittoria è di squadra – ha detto Andrea Battistella una volta a terra -. Per questo devo ringraziare tutto il mio team che è stato a dir poco perfetto in condizioni non facili. Ma devo ringraziare anche mio padre Ferdinando che ha permesso a noi di essere in regata in questo circuito. Che dire altro. La nostra è stata una prova di forza e qualità dell’equipaggio prerogative importantissime in vista del Mondiale in Sardegna. Siamo molto felici: queste di Riva del Garda sono state splendide regate con un’ottima organizzazione. E poi c’è la doppia soddisfazione di essere balzati in vetta nella ranking provvisoria della RS21 Cup Yamamay».

“Diva” ha avuto la meglio su “Viva” di Alessandro Molla (Avav Luino Va) distanziato però di dieci lunghezze dal vincitore. Sul terzo gradino del podio “Mela” di Andrea Rossi (Cn Marina di Carrara) ad un solo punto dal secondo posto. Confermata poi la tradizione di più concorrenti a segno nelle prove individuali. Se è vero che Battistella è riuscito nell’impresa di vincere due prove le altre hanno visto primeggiare il Corinthian “T-Rex” di Marco Giannini (Avas Lovere Bg) rivelazione stagionale, “Koda” di Paolo Borghesi, “SuperBella” di Edoardo Martinelli (Dubai Offshore Sailing Club) ed “Era l’Ora” di Matteo Di Maio (Yc Monaco).

Nei Corinthian successo per uno scatenato “T-Rex” di Marco Giannini che si è tolto il lusso anche di rientrare nella top ten Open con un ottimo ottavo posto. Alle sue spalle Federica Archibugi (Sef Stamura An) con “Stick ‘N Poke”. Conferma negli Under 23 per il team “Nordes” di Federico Bossi della Lega Navale Italiana di Mandello del Lario, tra l’altro terzo anche nella graduatoria Corinthian.

L’Act 4 della Rs21 Cup Yamamay, nel calendario della Federvela, aveva in regia la Fraglia Vela Riva del Garda. Soddisfatto anche il presidente della classe RS21, Davide Casetti: «Quello sul Garda, malgrado il meteo ballerino, è stato un weekend memorabile. Soprattutto nella giornata di sabato con “ventone” e planate da brivido. Da tempo non ci divertivamo così tanto sul Garda. Gli equipaggi erano tutti contenti e questo ci gratifica degli sforzi per far ben funzionare la nostra macchina organizzativa supportata, in questo caso, dalla Fraglia Vela Riva».

Ma ecco la top ten dell’Act 4 Open dopo 6 prove con scarto tra parentesi:

1.“Diva” (Andrea Battistella – Uv Maccagno Va – 1/(8)/2/1/3/2); 2. “Viva” (Alessandro Molla – Avav Luino Va – (11)/3/6/2/5/3); 3. “Mela” (Andrea Rossi – Cn Marina di Carrara – 2/2/7/5/(16)/4); 4.“Era l’Ora” (Matteo Di Maio – Yc Monaco – 4/5/(14)/3/13/1); 5. “SuperBella” (Edoardo Martinelli – Dubai Offshore Sailing Club – 7/7/(18)/8/1/5); 6. “Nutcracker” (Robert Davis – Royal Sydney Yacht Squadron – 3/4/4/17/8/(19)); 7. “Fremito d’Arja” (Dario Levi – Cv Torbole – 15/6/(17)/4/2/10); 8. “T-Rex” (Marco Giannini – Avas Lovere Bg – 5/1/8/18/(18)/9 – 1° Corinthian); 9. “Kidzink” (Charlotte Borghesi – Dubai Offshore Sailing Club – 6/19/(21)/7/4/7); 10. “Torpyone” (Edoardo Lupi – Cn Varazze – (13)/11/11/6/9/6)

Il podio Corinthian: 1. “T-Rex” (Marco Giannini – Avas Lovere Bg – 5/1/8/18/(18)/9); 2. “Stick ‘N Poke” (Federica Archibugi – Sef Stamura An – 8/18/(29)/9/11/18); 3.“Nordes” (Federico Bossi – Lni Mandello del Lario – (19)/9/9/2/21/16)

Vincitore Under 23: 1. “Nordes” (Alessandro Bossi – Lni Mandello del Lario – (19)/9/9/2/21/16).

Ora non resta che l’ultima tappa della RS21 Cup Yamamay, cioè l’Act 5 di Sanremo, dal 16 al 19 ottobre, che assegnerà anche gli scudetti tricolore. Prima, però, dal 24 al 27 settembre a Porto Cervo sarà la volta dell’atteso Campionato Mondiale RS21.

Da sottolineare come la stagione 2025 della RS21 Cup Yamamay si avvale di partners di prestigio, in modo particolare Carpisa e Tnb Project di Azimut Group che affiancano Yamamay, Guglielmi, Slam e Gottifredi Maffioli. Partners tecnici Negrinautica, CodeZero Digital Communication, Biova Project e Natural Boom the Mental Drink. Partners for sustainability: Right Hub, Up2you e Nox Oceani. La classe RS21 sostiene inoltre le iniziative di Projeto Grael e Pesopositivo.

Foto 1: “Diva” di Andrea Battistella vincitore Act 4 Open

Foto 2: “T-Rex” di Marco Giannini vincitore Act 4 Corinthian

Foto 3: Il podio della categoria Open

Foto 4/5: Alcune mmagini della flotta Rs21