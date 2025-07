Al Club Nautico Senigallia l’Act 3 delle Melges 32 Series è di Pippa 2

Senigallia– E’ Pippa 2 il vincitore dell’Act 3 delle Melges 32 Series, evento che, tra venerdì e domenica, sul campo di regata di Senigallia, ha impegnato gli specialisti di questo dinamico monotipo sulla distanza di sette prove caratterizzate dal condizioni di brezza termica.

L’equipaggio di Lasse Petterson, già campione iridato della stessa classe nel 2022, ha chiuso la serie a pari punti con gli storici rivali di Wilma, guidati dall’ex campione del mondo Melges 24 e olimpionico azzurro a Sydney 2000, Nico Celon, e li hanno superati in virtù dei due successi colti nella seconda e nella quinta prova.

In piena bagarre per il successo assoluto è rimasto sino all’ultimo anche il team di Heat che, guidato da Max Agustin, si è cavato la soddisfazione di vincere due prove al pari di Pippa 2, inclusa quella conclusiva, di chiudere la sua partecipazione a un punto dalla coppia di testa e di centrare il successo tra i Corinthian.

Menzione d’onore per gli ungheresi di Farfallina, finiti quarti, e per gli italiani di Interceptor, capaci entrambi di lasciare il segno nella frazione organizzata dal Club Nautico Senigallia vincendo una prova a testa.

“Diamo appuntamento ai Melges 32 per fine agosto felici di come sono andate le cose nel corso del week end: il favore delle condizioni meteo ha reso possibile lo svolgimento di regate divertenti e super competitive, riflesse da una classifica decisa solo al termine della prova conclusiva. Il tutto seguito, presso la clubhouse del circolo, da rilassanti e partecipati momenti conviviali. Ci tengo a condividere i tanti complimenti ricevuti da parte dei team con quanti hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, a partire dai volontari, che sono la vera anima di realtà come il Club Nautico Senigallia.

E’ un impegno senza il quale non sarebbe possibile organizzare attività come questa o come il Mondiale Melges 32 che andrà in scena tra il 27 e il 30 agosto. Ringrazio il sindaco Massimo Olivetti e la sua giunta per il supporto ricevuto e gli organizzatori degli XMasters per aver dato visibilità alla nostra manifestazione” ha commentato Francesco Pizzuto, presidente del Club Nautico Senigallia.

Come detto, i Melges 32 torneranno a Senigallia dal 27 al 30 agosto in occasione dell’atto conclusivo delle Melges 32 Series, valido anche come Campionato del Mondo.

