Para Sailing Brindisi protagonista a Marina di Ravenna: spirito di gruppo e nuovo podio al Campionato nazionale Hansa 303

Ravenna– Un’esperienza ricca di emozioni, collaborazione e crescita personale: è con questo spirito che la Para Sailing Brindisi ha preso parte alla terza tappa del Campionato Nazionale Hansa 303, ospitata a Marina di Ravenna il 12 e 13 luglio e organizzata dal Circolo Marinando Ravenna.

La scuola brindisina, nata nel 2023 dall’iniziativa congiunta dell’associazione GV3 – A Gonfie Vele Verso la Vita e della Lega Navale Italiana di Brindisi, ha sede operativa presso il Marina di Brindisi, partner logistico del progetto. In questa occasione, il team ha saputo coniugare l’aspetto tecnico della competizione con un’intensa esperienza di gruppo, confermando l’efficacia del percorso formativo e relazionale intrapreso.

In un contesto agonistico di alto livello, segnato da condizioni meteo complesse con mare mosso e vento irregolare, gli atleti brindisini hanno affrontato ogni prova con determinazione e spirito di adattamento. A distinguersi nella categoria doppio sono stati Alice Liguori e Giuseppe D’Amato, che hanno conquistato un brillante secondo posto, a un solo punto di distanza dai vincitori Giovanni e Luna di Biagio (Circolo Liberi nel Vento di Porto San Giorgio).

Buona la prestazione anche della coppia Carla Pais e Daniela Di Giulio, che hanno confermato i progressi registrati nelle ultime uscite e consolidato l’intesa in barca.

Nella categoria dei singoli, Angelo Rammazzo e Diego Petrelli si sono messi in evidenza per la costanza, l’impegno e la capacità di affrontare ogni regata con tenacia, dimostrando un forte spirito competitivo e una chiara crescita tecnica.

Al di là dei piazzamenti, questa tappa ha rappresentato un momento fondamentale di confronto e condivisione, un’esperienza che ha rafforzato l’identità del gruppo e consolidato le relazioni all’interno del team. Ogni uscita in mare si è trasformata in un’occasione di scambio, supporto reciproco e costruzione di fiducia.

Dopo una trasferta ricca di contenuti e risultati positivi, la Para Sailing Brindisi rientra da Ravenna con rinnovata motivazione e maggiore consapevolezza del proprio percorso.

La vela resta al centro di un progetto fatto di impegno, collaborazione e crescita costante, con l’obiettivo di continuare a rappresentare al meglio Brindisi e la Puglia nelle prossime competizioni in tutta Italia.

Dopo la pausa estiva, la squadra continuerà gli allenamenti per affrontare al meglio le successive tappe del campionato e le regate programmate in altre regioni. Parallelamente, avvierà un programma di promozione della vela paralimpica presso altri circoli nautici pugliesi, con l’intento di far crescere il movimento e coinvolgere nuove realtà del territorio.