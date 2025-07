Un altro importante risultato per la Liberi nel Vento a Ravenna

Luna e Giovanni Di Biagio trionfano a Ravenna nella Regata Nazionale Hansa 303 categoria doppio.

Settimana di grande vela nelle acque antistanti Marina di Ravenna in occasione della Regata Nazionale Hansa 303 organizzata dall’associazione Marinando 2.0 che ringraziamo per la gentile accoglienza ed assistenza.

Ben quarantadue colorate imbarcazioni Hansa 303 si sono sfidate, ventuno nella categoria singolo e ventuno in quella del doppio. Importate e corposa la presenza della Liberi nel Vento che ha partecipato con ben sette atleti e quattro imbarcazioni. Accompagnati dall’istruttore Stefano Iesari ben tre equipaggi nel doppio ed uno nel singolo hanno raggiunto il Marina di Ravenna per difendere i colori sociali nell’importante regata velica della classe Hansa 303. Imbarcazione di riferimento della Federazione Italiana Vela per l’attività paralimpica.

Il Comitato di Regata nelle due giornate di regate è riuscito a far disputare quattro delle cinque prove in programma.

Anche in Emilia Romagna, alla cerimonia delle premiazioni, grandi emozioni con “il volo di Luna!!!”. Con ben due primi ed un secondo posto Luna e Giovanni Di Biagio della Liberi nel Vento vincono nella categoria doppio davanti all’equipaggio Alice Liquori e D’Amato Giuseppe, GV3 Brindisi, e Giulio e Corrado Guerini, Marinando 2.0. Molto buona la prestazione di Tommaso e Matteo Gino Ferranti che chiudono al settimo posto, centrando un ottimo terzo posto nella quarta prova. Claudia Benzoni e Daniele Malavolta chiudono in ottava posizione.

Nella categoria del singolo vince Andrea Quarta davanti a Riccio Massimiliano, entrambi del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, e ad Alessandra Franche dello Yacht Club Punta Ala.

Dopo la splendida organizzazione della Regata Nazionale 2.4mR del 5 e 6 Luglio a Porto San Giorgio, altro importante successo per la Liberi nel Vento in questa importante e corposa prima parte di stagione. Gli atleti presenti in tutte le Regate Nazionali, sia della classe Hansa 303 che della classe 2.4mR, quasi sempre a podio e ben quattro primi posti.

Vittoria di Giancarlo Mariani ad Andora e Jesolo e di Luna e Giovanni Di Biagio a Palermo e, nel passato fine settimana, a Marina di Ravenna.

Attività sportiva e promozionale, partecipazione alle regate e positivi risultati che sono frutto del tanto lavoro programmato dall’associazione con gli istruttori Stefano Iesari e Thomas Calafiore, dell’impegno degli atleti, della bella e funzionale base nautica presente al SanGiorgio Marina, dalla vicinanza e sostegno degli sponsors e sostenitori che permettono il perseguimento delle finalità associative: il mare e le sue emozioni per tutti.

L’attività sportiva è realizzata grazie al sostegno di Sollini Accessori Calzature, Sollini Unip Lda, Vega Italian Style for Lift, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, Premiata, Solettificio Biccirè, Energean, Sace MarineCork, Triride Italia Srl, Solgas Fermo, Rotary Club di Fermo, Energean, Farmacia Luisa Pompei, Calzaturificio Effemme Srl, Porto Turistico Marina di Porto San Giorgio Spa. In collaborazione, Lega Navale di Porto San Giorgio, Ambito Sociale Territoriale, cantiere CNM&Co, Centronautico Mare, Tecnomare, Croce Azzurra, Protezione Civile di Porto San Giorgio, Associazione nazionale vigili del fuoco volontari Marche, ANMIL Marche ed ANMIC Marche.

FOTO:

1-Luna e Giovanni Di Biagio festeggiano la vittoria della Regata Nazionale Hansa 303 a Ravenna

2-Luna e Giovanni Di Biagio, su Ita3125, primi alla Regata Nazionale Hansa 303 di Ravenna

3-Il team della Liberi nel Vento presente alla Regata Nazionale Hansa 303 a Ravenna