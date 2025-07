Torna la J/70 Cup: a Riva del Garda oltre 50 equipaggi per la terza tappa del circuito 2025

Riva del Garda – Dopo il successo internazionale del primo Campionato del Mondo J/70 Mixed Plus, le vele della classe tornano a colorare il Lago di Garda per la terza tappa della J/70 Cup 2025. Dal 18 al 20 luglio, sarà Riva del Garda a ospitare l’evento: una delle località più amate dai velisti di tutto il mondo, grazie alle sue condizioni uniche che le hanno valso il soprannome di “Wind Factory”.

Ancora una volta, J/70 Italian Class conferma la propria capacità organizzativa e attrattiva, portando in acqua oltre 50 imbarcazioni da 21 nazioni, tra cui Australia, Canada, Stati Uniti, Messico e Brasile. Un risultato che rappresenta un nuovo primato per il panorama della monotipia in Italia anche per l’anno 2025, e che rafforza la rilevanza internazionale del circuito.

Tra i 51 sfidanti di Riva del Garda, ci sarà l’intera top ten della classifica generale della J/70 Cup 2025 dopo le tappe di Livorno e Malcesine. Guida la ranking Denizcik (Turchia) di Gulboy Guryel con 33 punti netti, seguita dalla spagnola Patakin e dagli svedesi di Elvis. Presenti anche J-Curve di Mauro Roversi, sesto al recente Mondiale Mixed Plus di Torbole, Ciclone di Yann Inghilesi e T.One di Manfredo Toninelli, vincitore della divisione One Pro a Torbole.

Torna in acqua anche White Hawk di Gianfranco Noè, attualmente settimo nella classifica di stagione e primo tra i Corinthian. Completano la flotta di vertice High Hopes di Giuseppe Di Stefano, Wildcard di William Twomey e G.Spot di Matteo Marenghi Vaselli, decimo in classifica generale con 139 punti. Pur non avendo partecipato all’evento inaugurale di Livorno, G.Spot ha trionfato nella tappa di Malcesine, portando comunque a casa un risultato pesante per la classifica stagionale.

Ci saranno poi alcuni equipaggi che hanno scelto di prolungare la propria permanenza sul Garda dopo il Mondiale Mixed Plus, tra cui To Nessa di Renato Cunha Faria, che in quel di Torbole impegnava a bordo tre rockstar olimpioniche del calibro di Torben Grael, Martine Grael e Kaena Khunze, ma anche volti noti della J/70 Cup, come Rowdy di Richard Witzel, vincitore assoluto del circuito lo scorso anno.

Lo start ufficiale alla regata è previsto per venerdì 18 luglio alle ore 13:00. Otto le prove in programma distribuite lungo il weekend, con lo spettacolo assicurato nello scenario inconfondibile dell’Alto Garda.

La stagione 2025 di J/70 Italian Class è supportata da Lincoln International, Gottifredi Maffioli, Garmin, VelaMania, North Sails Collection, UtilGraph, Gin Vento e Cantine Tinazzi.

Per tutte le informazioni sull’evento di Riva del Garda clicca qui.