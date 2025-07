TEAM DJANGO PRONTO PER L’ADMIRAL’S CUP CON IL GUIDONE DELLO YACHT CLUB COSTA SMERALDA

Cowes, Isola di Wight, Regno Unito-Il conto alla rovescia è finito. Domani, sabato 19 luglio, l’Admiral’s Cup 2025 prenderà ufficialmente il via con la Channel Race, una regata offshore di 150 miglia nautiche che segna l’inizio di questo iconico evento internazionale. A rappresentare l’Italia c’è Team Django con il guidone dello Yacht Club Costa Smeralda, pronto a sfidare i migliori team offshore del mondo in quelle che si preannunciano due settimane spettacolari di vela ad alto livello.

Organizzata dal Royal Ocean Racing Club (RORC), l’Admiral’s Cup 2025 riunisce team nazionali composti da due barche, impegnate in un programma che unisce regate offshore e inshore. Team Django schiera nelle classi AC1 e AC2 rispettivamente un wallyrocket51 e un JPK da 44 piedi, combinando giovani talenti, veterani e tutta la passione della vela italiana.

“È un vero onore rappresentare l’Italia nel ritorno di un evento così prestigioso”, ha dichiarato Giovanni Lombardi Stronati. “Ci siamo preparati intensamente e siamo orgogliosi di regatare sotto il guidone dello Yacht Club Costa Smeralda, un Club con una storia importante nella vela di altissimo livello e nell’Admiral’s Cup stessa”.

Il team Django pronto per l’avvio della Admiral’s Cup

La Channel Race prenderà il via sabato mattina alle ore 10:20 dal Central Solent, con la flotta che si dirigerà nel Canale della Manica per affrontare il primo test offshore. Si potrà seguire la regata in tempo reale via satellite cliccando qui.





“Siamo davvero entusiasti per l’inizio dell’Admiral’s Cup. È stato un lungo percorso iniziato lo scorso ottobre, con molto lavoro fatto sulla barca e tanta preparazione. Ora siamo impazienti di regatare e vedere a che punto siamo. Cominceremo con una costiera di circa 24 ore, poi ci aspettano tre giorni di regate inshore, e infine la grande prova per tutti: la Rolex Fastnet Race. La regata di domani sarà un ottimo banco di prova per testare la barca e i turni a bordo prima dei quattro giorni di oceano. Siamo felici e pronti!”, ha commentato Guillermo Parada, stratega di Team Django wallyrocket51.

Il Team Django JPK

Team Django JPK ha vinto nello scorso weekend la classe IRC 1 nella Cowes-St Malo, un’ottima prova generale. “Per noi è stato un evento di allenamento, ma ogni regata è l’occasione per provare manovre, ottimizzare vele ed equipaggio. Oltre a un buon test abbiamo ottenuto un grande risultato, vincendo nella nostra classe e chiudendo secondi overall. È stata un’iniezione di energia e fiducia in vista del grande evento che parte domani, l’Admiral’s Cup, che si apre con la Channel Race”, ha detto Michele Ivaldi, skipper di Team Django JPK.

Dopo un giorno di riposo, le regate inshore si svolgeranno dal 22 al 24 luglio nel Solent e nella Christchurch Bay, prima del gran finale: la Rolex Fastnet Race del 26 luglio, 695 miglia di offshore estremo che chiuderanno l’Admiral’s Cup 2025 e decreteranno il vincitore assoluto.

Team Django, con il supporto dello Yacht Club Costa Smeralda, si unisce ad altri 15 team internazionali in una competizione che celebra i 100 anni del RORC e un secolo di eccellenza offshore.