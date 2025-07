J/70 Cup 2025 – Riva del Garda: J-Curve in testa dopo la seconda giornata, Rowdy vince la Garmin Cup

Riva del Garda – Seconda giornata di regate a Riva del Garda per la terza tappa della J/70 Cup 2025, con tre nuove prove completate regolarmente. L’Ora si è presentata più decisa rispetto a ieri, anche se leggermente instabile nel pomeriggio a causa di un cielo non sempre limpido sul campo di regata.

A prendersi la scena oggi è J-Curve di Mauro Roversi, protagonista di una giornata brillante: due vittorie nelle prime due prove, compresa una spettacolare rimonta nella seconda su White Hawk di Gianfranco Noè, che conduceva la flotta fino al secondo giro di boa. La terza regata di giornata è andata invece a Patakin di Luis Albert, che conferma così di essere tra i team più costanti della flotta.

Con i parziali di 1-1-19 (quest’ultimo scartato), J-Curve scala la classifica generale e conquista la vetta provvisoria. La barca più costante della giornata è però Rowdy di Richard Witzel (USA), che con i piazzamenti 2-5-5 non solo risale al secondo posto overall, ma si aggiudica anche la Garmin Cup, assegnata ogni sabato alla miglior barca di giornata nella J/70 Cup.

Scivola invece dal primo al terzo posto G.Spot di Matteo Marenghi Vaselli, leader dopo le regate di ieri, che paga un ritiro nell’ultima prova, scartato come peggior risultato.

Completano la top-five Jelvis di Martin Dent e Patakin di Luis Albert, mentre T-One di Manfredo Toninelli è sesto overall e guida la classifica della divisione One-Pro.

Movimenti importanti anche nella classifica Corinthian, dove White Hawk (oggi 10-2-17) sale in testa superando i francesi di Euro-Voiles. In terza posizione si inserisce Dream Team di Anna Stolyarova, unico equipaggio proveniente dalla Romania, in crescita costante nel corso della giornata.

Domani il primo segnale è previsto per le 12:00. Due le prove ancora da disputare per completare la serie e chiudere la tappa di Riva del Garda, prima della pausa estiva. La J/70 Cup tornerà a ottobre, a Imperia, per il Campionato Italiano 2025.

Le classifiche riportate sono provvisorie, prima della discussione di eventuali proteste

La stagione 2025 di J/70 Italian Class è supportata da Lincoln International, Gottifredi Maffioli, Garmin, VelaMania, North Sails Collection, UtilGraph, Gin Vento e Cantine Tinazzi.

