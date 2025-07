J/70 Cup 2025 – Riva del Garda: J-Curve trionfa a Riva del Garda, White Hawk protagonista tra i Corinthian

Riva del Garda – Con 50 equipaggi da 21 nazioni sulla linea di partenza, la terza tappa della J/70 Cup 2025 si è conclusa oggi a Riva del Garda, confermandosi uno degli appuntamenti più partecipati e internazionali del calendario della monotipia italiana.

A rendere possibile lo svolgimento regolare e di alto livello dell’evento è stata l’impeccabile organizzazione della Fraglia Vela Riva, in collaborazione con J/70 Italian Class, e il lavoro preciso e puntuale del Comitato di Regata, presieduto da Valentina Bravi. Fondamentale anche il supporto della tecnologia Vakaros RaceSense, che ha permesso una gestione fluida delle fasi di partenza e controllo del campo, contribuendo alla riuscita tecnica della manifestazione.

La giornata conclusiva ha visto lo svolgimento delle ultime due prove in programma, portando a otto il totale delle regate completate, ovvero il massimo previsto per la tappa. Un’Ora più leggera e irregolare rispetto ai giorni precedenti, in progressivo calo, ha comunque accompagnato la flotta fino alla chiusura della serie.

A conquistare la vittoria della tappa è J-Curve di Mauro Roversi, che con i parziali odierni di 4-9 difende la leadership conquistata nella seconda giornata e si aggiudica il gradino più alto del podio dopo un fine settimana di grande costanza e solidità.

Protagonista del giorno è il team portoghese Solyd Sailing Team / SailCascais di Vasco Serpa, che mette a segno una doppietta vincendo entrambe le regate e risale fino al secondo posto della classifica generale.

Il terzo gradino del podio va a G.Spot di Matteo Marenghi Vaselli, che riesce a mantenere la posizione nonostante l’assenza forzata dalle regate odierne a causa di una collisione subita nell’ultima prova di ieri. Grazie alla riparazione accordata dalla Giuria, l’equipaggio riesce comunque a conservare una meritata medaglia di bronzo. Ai piedi del podio si piazzano gli statunitensi di Rowdy di Richard Witzel, seguiti da Jelvis di Martin Dent, che completa la top five della classifica overall.

Nella divisione Corinthian è White Hawk di Gianfranco Noè a imporsi con autorità, chiudendo la serie con un margine di cinque punti su Euro-Voiles di Denis Infante, vincitore della prova inaugurale. Il bronzo va agli inglesi di Calypso, guidati dal nuovo timoniere Ali Hall.

Nella divisione One-Pro, T-One di Manfredo Toninelli conferma il primato già ottenuto al recente Mondiale Mixed Plus di Torbole, mentre il team romeno Dream Team di Anna Stolyarova conquista la categoria Mixed Plus.

Il riconoscimento per il miglior equipaggio Young va nuovamente a Bulla – Yacht Club Italiano, confermando l’ottimo lavoro del team.

Archiviata la tappa di Riva del Garda e con la stagione ormai nel pieno della sua fase centrale, la J/70 Cup si prende ora una pausa estiva. Il prossimo appuntamento è fissato per il primo weekend di ottobre, quando la flotta si ritroverà a Porto Maurizio (Imperia) per disputare il Campionato Italiano Assoluto J/70 2025, evento clou del calendario nazionale che assegnerà il titolo tricolore della stagione.

La stagione 2025 di J/70 Italian Class è supportata da Lincoln International, Gottifredi Maffioli, Garmin, VelaMania, North Sails Collection, UtilGraph, Gin Vento e Cantine Tinazzi.

Per tutte le informazioni sull’evento di Riva del Garda clicca qui.